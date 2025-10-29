原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
Tesla 計劃推出更多新車型
在昨日的 CNBC 訪問中，Tesla 的董事會主席 Robyn Denholm 表示：「我們確實還有其他幾款車型即將推出。」這一消息引發了業界的廣泛關注，因為 Tesla 一直以來都致力於擴展其產品線，以滿足不斷增長的市場需求。
Denholm 沒有透露具體的車型或推出時間，但她的言論顯示出 Tesla 對未來產品的信心。隨著電動車市場的競爭日益激烈，Tesla 的新車型無疑將對公司的市場地位和成長潛力產生影響。
Tesla 一直以來都在技術創新和設計方面引領潮流，未來的車型預計將繼承這一傳統，進一步強化其在電動車市場的領導地位。隨著新車型的推出，Tesla 不僅能夠吸引更多的消費者，還能夠擴大其市場份額，為公司帶來潛在的增長機會。
隨著這些新車型的即將上市，Tesla 的創新精神將繼續推動行業的變革，進一步促進可持續交通的發展，為市場帶來積極影響。
