Tesla 計劃推出更多新車型

在昨日的 CNBC 訪問中，Tesla 的董事會主席 Robyn Denholm 表示：「我們確實還有其他幾款車型即將推出。」這一消息引發了業界的廣泛關注，因為 Tesla 一直以來都致力於擴展其產品線，以滿足不斷增長的市場需求。

Denholm 沒有透露具體的車型或推出時間，但她的言論顯示出 Tesla 對未來產品的信心。隨著電動車市場的競爭日益激烈，Tesla 的新車型無疑將對公司的市場地位和成長潛力產生影響。

Tesla 一直以來都在技術創新和設計方面引領潮流，未來的車型預計將繼承這一傳統，進一步強化其在電動車市場的領導地位。隨著新車型的推出，Tesla 不僅能夠吸引更多的消費者，還能夠擴大其市場份額，為公司帶來潛在的增長機會。

隨著這些新車型的即將上市，Tesla 的創新精神將繼續推動行業的變革，進一步促進可持續交通的發展，為市場帶來積極影響。

全球首通電話如何影響未來衛星網絡的發展

TechRitual ・ 11 小時前
Tesla Cybercab 首次在公路上測試

近日，有報導指出一輛新型 Tesla 車輛在加利福尼亞州洛斯阿爾托斯的 Tesla 工程總部附近被拍攝到。根據 […]

TechRitual ・ 4 小時前
太空數據中心或可應對 AI 能源需求暴增問題

TechRitual ・ 11 小時前
Meta 在聽證會中再次向共和黨道歉，Google 堅持立場

在週三的參議院聽證會上，有關政府對科技平台的審查問題，Meta 的一位高層向共和黨立法者表示遺憾，因為公司未能 […]

TechRitual ・ 5 小時前
HMD 新款智能手機主要規格洩漏

根據最新的消息，HMD 正在研發一款代號為「Lord Chaos」的智能手機。據悉，這款手機將配備 OLED […]

TechRitual ・ 2 小時前
Samsung Galaxy S26 Edge 可能會如期發佈

最近幾周，Samsung 的消息可謂波瀾起伏。最初有報導指出，韓國公司將用 Galaxy S26 Edge 取 […]

TechRitual ・ 8 小時前
YouTube 開始利用 AI 技術提升影片畫質

今日 YouTube 宣佈將自動進行 AI 升級，提升低於 1080p 解析度的視頻質量。起初，該功能將從 S […]

TechRitual ・ 5 小時前
重陽節｜消防處鎖定上水元朗等8高風險區 逾200人巡邏防山火

今日(29日)是重陽節，不少市民會前往掃墓。消防處副消防總長(新界北)黃景文表示，今日風勢頗大，火種可被吹至很遠，處方已鎖定8個風險較高的地點，並嚴陣以待。

am730 ・ 1 天前
山區小鎮利用 AI 技術應對野火威脅

科羅拉多州一個受歡迎的滑雪度假小鎮 Vail 正在採用 Hewlett Packard Enterprise […]

TechRitual ・ 6 小時前
Tesla 股價預測上調，分析師由「沽出」調整為「持有」

Freedom Capital 的 Dmitriy Pozdnyakov 在週三將對 Tesla 股份的評級從 […]

TechRitual ・ 9 小時前
Tesla Cybertruck 為拉斯維加斯警察節省燃料及維修成本

拉斯維加斯郡警長 Kevin McMahill 於週一揭幕了新的警用車輛，並形容這些車輛是「下一代的進化，旨在 […]

TechRitual ・ 15 小時前
Assa Abloy 聯合行動對 Tesla Sweden 造成影響

一場聲援罷工將會影響 Assa Abloy 在瑞典六個設施的 330 名員工，這些員工負責維修和服務 Tesl […]

TechRitual ・ 15 小時前
HONOR X9D堅到癲！比亞迪電車輾過都冇事？青海湖電夠用三日？《數碼講呢D》實測防彈手機！

TechRitual ・ 8 小時前
小米即熱RO飲水機 Pro 開箱實測！六重過濾夠唔夠班？香港人飲水恩物？

香港人對飲用水嘅要求又高又急，所以近年 RO 水機好受歡迎。今次 AD 研究所就開箱試用小米最新推出嘅即熱式 RO 純淨飲水機 Pro，聲稱集淨化、加熱同智能控制於一身，而且價錢仲好吸引，想睇吓佢係咪真係咁掂？ 影片重點測試咗呢部小米飲水機嘅 RO 過濾效果，睇吓佢係咪真係可以有效過濾雜質，提供安全又乾淨嘅飲用水。另外，仲會試埋佢嘅即熱功能，睇吓佢加熱速度夠唔夠快，應付到香港人對效率嘅追求。最後，會測試埋佢嘅智能控制功能，睇吓用手機 App 遙控係咪真係咁方便。總之，就係要全方位咁測試呢部小米飲水機，睇吓佢係咪真係物超所值，啱唔啱香港人用啦！

TechRitual ・ 13 小時前
Realme C85 Pro 設計及規格洩露

Realme 正在為其 C 系列推出一款新的入門級設備——C85 Pro，今日相關資料已經洩露。這款手機將提供 […]

TechRitual ・ 1 小時前
Google Gemini for Home 正式發佈

本月初，Google 發佈了 Gemini for Home 及一系列家庭設備。如今，Gemini for H […]

TechRitual ・ 3 小時前
vivo X300 及 X300 Pro 價格在歐洲洩漏

vivo 於本月早些時候在中國發佈了 X300 和 X300 Pro，這兩款手機將於明天，即 10 月 30 […]

TechRitual ・ 9 小時前
Tesla 董事會主席強調 Musk 薪酬計劃的重要細節

Tesla 董事會主席 Robyn Denholm 今日在 Bloomberg TV 上發表了對首席執行官 E […]

TechRitual ・ 1 天前
Google 再次澄清 Gmail 密碼被盜傳聞：係過往既有外洩資料的彙整更新

一個多月前才剛剛發文強調 Gmail 保護機制強大而有效的 Google 今日再次於 X 發帖澄清，稱近日外界報導的「1.83 億組密碼外洩」並非針對 Gmail 的最新攻擊，而是過往既有外洩資料的彙整更新。

Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Insta360 X4 Air 發佈 8K 360 度錄影功能 售價 400 美元

TechRitual ・ 13 小時前