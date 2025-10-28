Tesla 計劃於 2026 年第二季展開 Cybercab 生產，並於明年推出 Semi 及 Megapack 3 進行大規模生產

《路透》引述消息指，荷蘭政府上月底決定接管安世半導體(Nexperia)，是因為擔心該公司的前CEO張學政已經在拆除安世的歐洲業務，並將生產轉移到中國。張學政也是安世中國母公司聞泰科技的創始人。據稱，在10月1日被荷蘭法院暫停CEO職務之前，張學政已將安世在英國曼徹斯特工廠的機密，轉移到聞泰科技的中國工廠，其中包括晶片設計和機器設置，接下來預定轉移安世的漢堡廠設備。消息人士指，張學政計劃在歐洲裁員40%，並關閉位於慕尼黑的一個研發據點。消息人士指，荷蘭政府認為，可以通過與中國談判達成解決方案，讓安世恢復為中荷共存的結構。荷蘭政府於9月30日以治理缺陷為由，接管安世。10月4日，中國商務部禁止安世產品從中國出口。雖然安世大部分晶片在歐洲生產，但約70%的晶片在中國封裝後分銷。安世中國分公司已宣布獨立經營，並已恢復向中國國內分銷供應晶片。中國與荷蘭就安世長達1個月的對峙，已引發歐洲、美國和日本的汽車製造商發出警告，晶片短缺可能導致生產問題。儘管安世生產的晶片非常基本，但它們被大量用於汽車電子系統。(ST)

infocast ・ 13 小時前