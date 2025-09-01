Tesla 計劃考慮 Cyber SUV 設計選項

Tesla 似乎正在考慮設計一款 Cyber SUV，這款車將融合 Cybertruck 的不鏽鋼外殼，但會加入 SUV 的元素。該公司已經聽取了消費者和粉絲的意見，表示其產品線中急需一款全尺寸 SUV。Tesla 現在缺少這一類型的車型，而粉絲們希望能儘快推出。儘管 Model X 比較緊湊，但這並不是人們所期望的尺寸。雖然公司曾表示會專注於開發更實惠的車型以及只能搭載兩名乘客的 Cybercab，但看來仍在考慮其他選擇。

在一段名為《可持續豐富》的新影片中，Tesla 展示了正在自動成型的 Cybercab 黏土模型。在背景中，可以清楚看到幾款靈感來自 Cybertruck 的 SUV 模型。根據報導，Tesla 在這段影片中揭示了一款 Cyber SUV 模型，這些小型模型可以在 Tesla 設計工作室中看到，位於 Cybercab 的黏土模型後方。儘管 Tesla 是否會發佈這款 Cyber SUV 仍有待觀察，但從這些跡象來看，似乎有進一步的計劃。

這並不是 Tesla 第一次在促銷影片中隱藏正在開發的項目，早在今年初，當他們展示新 Model Y 的改進時，也類似地展示了兩種新的車身樣式在車罩下。

不過，有兩個因素可能會阻止這款 SUV 成為未來的市場產品。其中一個似乎是明確的否定，因為 Tesla 曾表示不會再製造不鏽鋼外殼的車輛。根據 Tesla 在 2024 年第四季度的股東簡報，Cybertruck 的不鏽鋼外殼不會被用於未來的車型，這似乎在開發基於 Cybertruck 美學的 SUV 方面是一個明確的否定。不過，這一點隨時可能改變。

目前，Tesla 的主要重點在於自動駕駛。之前 Tesla 已經否定了開發這種尺寸 SUV 的可行性，因為其重點在於自動駕駛、人工智能和機器人技術。然而，該公司仍需開發吸引人且實用的車輛，以滿足龐大的市場需求，而美國市場對 SUV 和跨界車有著強烈的偏好。因此，Tesla 將這類車型推向市場以滿足眾多粉絲的呼聲，似乎是完全可行的。

目前，Tesla 尚未對這一計劃做出任何正式承諾，這也是最重要的一點。無論如何，Tesla 的創新能力以及對市場需求的敏銳洞察，無疑為未來的發展和潛力奠定了基礎，並可能持續對汽車市場產生正面影響。

