尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Tesla 調整服務政策，訂閱用戶將受益
根據最新消息，如果用戶訂閱了 Tesla 的 Full Self-Driving 或 Premium Connectivity，這些服務的有效期將在啟動後的 30 天內到期，即使該車輛在服務中。這意味著，無論車輛的實際使用情況如何，訂閱的計算方式都是從激活的那一天開始計算 30 天。這項政策強調了 Tesla 在提供服務時的透明度，並提醒用戶注意服務的時間限制。
在激烈的電動車市場中，Tesla 的創新不僅體現在其產品本身，還包括其服務模式的靈活性與透明度。這種做法顯示了 Tesla 希望用戶能夠清楚了解他們所訂閱的服務，進一步提升了用戶體驗。隨著技術的持續進步，Tesla 的創新將在未來繼續影響市場，並可能為公司的增長帶來更多的機會。
推薦閱讀
其他人也在看
AI 與人臉識別的法律挑戰
這是《The Stepback》，一份每週新聞通訊，深入探討科技界的一個重要故事。若想了解 AI 的法律困境， […]TechRitual ・ 16 小時前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 1 天前
南開大學研究團隊成功實現電動車鋰金屬電池測試單元穩定性達 9,000 小時新紀錄
南開大學研究團隊成功實現電動車鋰金屬電池測試單元穩定性達 9,000 小時新紀錄TechRitual ・ 17 小時前
美國海軍部署重型驅逐艦 監控委內瑞拉附近空域及潛艇活動
美國海軍部署重型驅逐艦 監控委內瑞拉附近空域及潛艇活動TechRitual ・ 14 小時前
HUAWEI Watch Ultimate 2 將推出國內限定配色!
華為繼全球發表 Watch Ultimate 2 後，近日再傳出正為國內市場秘密打造專屬「紫曜」配色版本。這款採用皇家紫色調的特別版，有機會隨Mate 80 系列於 11 月正式亮相！Mobile Magazine ・ 5 小時前
第 43 周熱門手機排行榜
在四週的穩居榜首後，小米 Xiaomi 17 Pro Max 終於被新發佈的 Redmi K90 Pro Ma […]TechRitual ・ 9 小時前
Nothing Phone 3a Lite 現身 Geekbench，規格及歐洲售價與發售日期曝光
Nothing Phone (3a) 系列包括兩款智能手機——Nothing Phone (3a) 和 Not […]TechRitual ・ 1 天前
HONOR 500系列正式入網！雙旗艦規格全面升級 香港用家無緣入手？
HONOR 500 系列兩款新機已正式通過工信部入網許可，型號分別為 MEP-AN00 與 MEY-AN00，內部代號「Merry」及「MerryP」。據可靠消息指出，這款備受期待的旗艦新機將延續 HONOR 數字系列的「單雙數策略」，與 HONOR 300 一樣僅在中國大陸市場發售，香港及海外用家恐怕無緣入手。Mobile Magazine ・ 5 小時前
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 的歐洲售價曝光
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 於上週在中國的活動中揭曉，將於下週在西班牙巴塞隆納的活動 […]TechRitual ・ 1 天前
上班偷懶能玩什麼遊戲？網激推Steam「這款」：老闆站你後面也看不出來！
對於許多上班族來說，每天上班時難免也會感到無聊，不想總是待在座位上處理工作的事情，偶爾也會上個廁所、喝個咖啡。也有許多玩家們希望，即便自己在上班時，能不能還是能夠偶爾偷懶，打開自己的遊戲庫偷玩遊戲而不被主管們發現，來上一兩局遊戲。結果就有網友發文詢問，發現許多人都推一款由 Games by Malcs所開發的養成類遊戲《Melvor Idle》，因為能夠掛機遊玩的特色讓玩家即便在辦公室也能偷偷地推進遊戲進度。Yahoo Tech HK ・ 29 分鐘前
HMD Fusion 2 的規格曝光
HMD 在去年九月發佈了 HMD Fusion，並推出了 Fusion 服裝。儘管該品牌尚未透露 Fusion […]TechRitual ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 14 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)昨上7時59分，一名12歲男童由青衣長康邨康順樓高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 2 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 5 小時前
YouTuber大J公開成功搵到代母 拍片揭總費用：我真係破產
百萬YouTuber大J（Jason）早於今年5月拍片宣布與日籍太太Mai展開代母生育計劃，指過往太太曾接受IVF（人工受孕）共6次皆失敗，因而決定搵代母，事件引起網民熱議，但大J就認為每個人都有自己想法，唔強求別人認同佢哋嘅決定。前日（25日），大J再次於YouTube影片分享代母進度，公開已成功搵到代母。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 7 小時前
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議 有網民反駁似北韓言論
啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。 ▼啟德簡約am730 ・ 19 小時前