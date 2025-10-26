Tesla 調整服務政策，訂閱用戶將受益

根據最新消息，如果用戶訂閱了 Tesla 的 Full Self-Driving 或 Premium Connectivity，這些服務的有效期將在啟動後的 30 天內到期，即使該車輛在服務中。這意味著，無論車輛的實際使用情況如何，訂閱的計算方式都是從激活的那一天開始計算 30 天。這項政策強調了 Tesla 在提供服務時的透明度，並提醒用戶注意服務的時間限制。

在激烈的電動車市場中，Tesla 的創新不僅體現在其產品本身，還包括其服務模式的靈活性與透明度。這種做法顯示了 Tesla 希望用戶能夠清楚了解他們所訂閱的服務，進一步提升了用戶體驗。隨著技術的持續進步，Tesla 的創新將在未來繼續影響市場，並可能為公司的增長帶來更多的機會。

