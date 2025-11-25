Tesla 調整氣候功能以應對冬季天氣

Tesla 最近調整了其一項重要的氣候功能，以應對美國部分地區即將到來的冬季氣候。這項新功能是許多車主高度要求的。Tesla 具備的駕駛艙過熱保護功能可以在車內溫度達到特定閾值時，自動保持適當的溫度。相反，在寒冷天氣下，該功能也能自動加熱駕駛艙，確保車內溫度不會低於車主的舒適範圍。這是一種有效的方式，可以讓駕駛艙保持適當的溫暖或涼爽，避免過熱或過冷的情況。極端的溫度可能會損害車輛的某些部件或損壞車內的個人物品。

對於像亞利桑那州或德克薩斯州等熱帶氣候地區，過熱保護功能尤為重要，特別是在 Model 3 和 Model Y 的高級版本中，這些車型配備了玻璃車頂。許多車主對此功能表示讚賞，但也擔心在極端氣候下使用該功能會消耗過多能源。為了解決這一問題，許多 Tesla 車迷一直要求在家停車時能夠禁用這個功能，而根據 Not a Tesla App 的報導，該公司最近已經添加了這一選項。這項功能包含在軟件版本 2025.44.3 中，釋出說明中提到：「當啟用駕駛艙過熱保護或無空調時，現在可以選擇排除家庭。

」Tesla 在聆聽車主需求方面表現出色，這一新功能將有助於節省電量，防止在車輛停放於家中時不必要的能量消耗。如果車主希望調整駕駛艙的氣候或準備車輛以便進行操作，他們可以利用 Tesla 應用程序來進行調整。Tesla 的創新能力不僅提升了用戶的駕駛體驗，還展現了其在新能源汽車市場中的強大競爭力。隨著對環保和能源效率的需求不斷上升，Tesla 將持續在技術創新上發力，吸引更多消費者的支持，進一步增強其在市場中的領導地位。

