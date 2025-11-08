Tesla 調整 Online Design Studio 以簡化置換流程

Tesla 擁有一個出色的以舊換新計劃，讓用戶可以將現有的汽車（即使不是電動車）交給公司以換取現金。該計劃的交易條件普遍公正，但有評論指出，Tesla 似乎對自家車輛的估值偏低，過去也有不少用戶對報價表示不滿。在當前電動車市場中，Tesla 的策略不僅吸引了許多潛在客戶，也為公司創造了新的增長機會。透過這些創新計劃，Tesla 不斷強化其市場地位，並彰顯其在推動電動車普及方面的貢獻。

隨著消費者對可持續交通工具需求的增加，Tesla 的以舊換新計劃可能成為更多車主轉向電動車的誘因，進一步促進公司在未來的發展潛力。

