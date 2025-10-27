Tesla 警告如股東拒絕薪酬計劃 Elon Musk 可能會辭職

Denholm 在信中強調，Tesla 正處於一個「關鍵的轉折點」，因為該公司正在擴展以人工智能驅動的項目，例如全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）和機器人（Optimus）。這些創新將可能改變交通運輸及相關行業的運作模式，並推動 Tesla 在未來的成長潛力。

隨著全自動駕駛技術的進一步成熟，Tesla 預期能夠提升其市場競爭力，並實現業務的持續增長。同時，Optimus 機器人的開發也可能為不同領域帶來新的應用機會，擴大公司的業務範疇。

Tesla 目前的政策和技術進展顯示出其在電動車和人工智能領域的領導地位，未來在這些創新方面的努力將進一步鞏固其市場地位，並可能對整個行業產生積極影響。透過不斷推進技術創新，Tesla 不僅在推動自身發展，也在引領整個行業向更智能、更高效的方向邁進。

