Tesla 車主完成 2,700 英里自動駕駛之旅

最近，一名 Tesla 車主的跨州公路旅行引起了廣泛的關注，並重新點燃了人們對真正自動駕駛技術的討論。David Moss 報導他成功完成了一次橫跨美國的旅程，整個過程中未曾手動掌控過車輛，這次旅行從西海岸到東海岸，總距離約為 2,700 英里，耗時不到三天，途中經過高速公路、城市街道、複雜的匝道以及多次充電停靠。

根據車主的說法，這輛車在行駛過程中能夠自動進行導航、變換車道、遵守交通信號以及合併車流，這一切都依賴於 Tesla 最新的全自動駕駛 (FSD) 軟件版本。這次旅行在網上廣泛分享，包括貼文和視頻，迅速引起了 Tesla 愛好者和科技觀察者的熱議。許多人將這次駕駛視為一個象徵性的里程碑，暗示先進的駕駛輔助系統已經能夠以最小的人為干預處理長途旅行。

隨著 Tesla 執行長 Elon Musk 在社交媒體上簡短提及此成就，這一事件的關注度進一步提升，並激發了對 Tesla 在人工智能和自動駕駛汽車方面更大雄心的討論。Moss 在社交媒體上表示：「我自豪地宣布，我已完成世界首個美國橫跨全國的完全自動駕駛。我於兩天20小時前從洛杉磯的 Tesla 餐廳出發，現在已經抵達南卡羅來納州的默特爾海灘，總距離為 2,732.4 英里。」

從技術角度看，這次駕駛凸顯了 Tesla 軟件相比早期版本的 Autopilot 和 FSD 的進步。該系統報導稱不僅能夠應對高速公路的駕駛，還能處理更具挑戰性的情況，如城市交通、施工區域以及前往和離開超級充電站的導航。

然而，這一成就也隱含著重要的注意事項。儘管被稱為全自動駕駛，Tesla 的系統仍然被正式分類為監督型駕駛輔助技術。這意味著駕駛員必須保持警覺，隨時準備接管控制，而根據目前美國的法律，這輛車並不被認可為完全自動駕駛。安全專家和監管機構強調，這類系統不能與第四級或第五級自動駕駛混淆，後者的車輛可以在特定條件下或隨時獨立運行。

另一個值得討論的點是驗證。報導的零干預駕駛主要基於車主的陳述和共享數據，而監管機構或第三方測試機構尚未獨立確認該說法。雖然這並不一定削弱該主張，但它意味著這次旅行應被視為個別的示範，而非該技術已準備好進行無監督公共使用的明確證據。

儘管存在這些限制，這次橫跨全國的駕駛對未來交通運輸的影響深遠。它暗示著基於軟件的改進可以顯著擴展現代車輛的能力，若負責任地使用，或許能夠減輕駕駛疲勞，提升長途旅行的安全性和效率。此事件也加強了人們對於自動駕駛系統的監管、責任和公眾理解的討論，特別是在技術的發展速度超過法律框架的情況下。

這段旅程標誌著自動駕駛演變過程中的一個重要時刻，既反映出驚人的進步，也顯示出先進駕駛輔助技術與真正自動駕駛之間的差距。隨著 Tesla 和其他公司不斷完善其系統，此類現實世界的示範可能會在塑造公眾認知、監管決策和對自駕車的期望方面發揮重要作用。

