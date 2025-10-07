每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
Tesla 車主展示新版本 Full Self-Driving v14 的改進
Tesla 擁有 Full Self-Driving（FSD）新版本 v14，該版本於星期二早上推出，車主們正展示其帶來的一些令人印象深刻的改進。首席執行官 Elon Musk 在推出前幾周稱 v14 為「有知覺的」，聲稱這一最新版本的 FSD 平台將是迄今為止最準確的。FSD（監控）V14.1 現已推出，並具備類似 Robotaxi 的接送功能。
顯而易見，這一敘述讓 Tesla 車主們的期望值高漲，因為在 v13 中明顯存在一些需要改進的地方。筆者曾寫過幾項希望看到的改進，而根據 v14 的發布說明，Tesla 顯然已經在著手處理這些問題。此次 v14 的開發和發布中，Tesla 直面了幾個主要挑戰，包括在停車場內的導航以及到達目的地後的停車處理。
Tesla 表示，正致力於提升 Summon 在停車場的能力，因為許多車主相信這是最具實用性的功能。雖然這似乎不在此次 v14 的初步推出範圍內，但 Tesla 明顯專注於改進其套件在這些停車場中的導航能力，包括停下來取票、尋找車位和適當地停車。
根據一位獲得 v14 的車主的實例，這一改進非常明顯：FSD v14 在停車場內的導航表現非常出色。該車主分享了一段完整的影片，展示了汽車如何順利離開停車位，穿過停車場，等待他放入票據，然後順利駛出。幾乎可以感覺到它能夠讀取上方的標誌，找到出口，這在複雜的停車場中展現了驚人的能力。
此外，該系統在停車時似乎也變得更為準確，這要歸功於改進後的功能，使車主能夠在到達目的地時選擇停車類型。在 v14.1 的發布說明中，Tesla 提到新增了「到達選項」，讓車主選擇 FSD 應該在哪裡停車：停車場、街道、車道、停車庫或路邊。
有位車主選擇導航回家並選擇了一個車庫進行停車。FSD 表現得毫無問題：不僅能夠進入他的砾石車道（之前的版本均無法做到），還能夠順利進入車庫。
這些只是目前顯而易見的兩項改進，未來可能還會有更多變化和修正，任何擁有 FSD v14 訪問權限的人都將在接下來幾周內持續跟蹤這些變化。
Tesla 的不斷創新和改進不僅提升了車主的駕駛體驗，還展現了其在自動駕駛技術領域的領導地位，對未來的發展及市場潛力都具有積極的影響。隨著技術的不斷演進，Tesla 不僅在推動行業進步，更在塑造未來出行的樣貌。
