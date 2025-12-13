Tesla 近期專利顯示可能整合 Starlink 互聯網終端於車輛中

Tesla 最近在一項專利中暗示其車輛可能會整合 Starlink 網絡終端，該專利描述了一種具備無線電頻率 (RF) 透明度的車頂組件。這項專利編號為 U.S. 2025/0368267，介紹了一種使用 RF 透明聚合物材料製成的新型車頂，這種設計能夠促進與外部設備和衛星的清晰通信。Tesla 認為，這種新型車頂設計與目前使用的金屬或玻璃材料不同，能夠更好地整合現代車輛技術，尤其是那些需要無線電頻率傳輸和接收的技術。

Tesla 最近已在美國提交了一份專利申請，旨在將 RF 透明材料整合進車頂結構，這不僅能促進與外部設備和衛星的通信，還將提升 Tesla 車隊的 @Starlink 連接整合。Tesla 表示，與玻璃或金屬材料相比，車輛將受益於高強度聚合物混合材料，如聚碳酸酯 (Polycarbonate)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (Acrylonitrile Butadiene Styrene) 或丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (Acrylonitrile Styrene Acrylate)。

廣告 廣告

這些材料不僅能提供理想的安全強度指標，還能滿足頭部碰撞的法規要求，同時提升與現代技術的兼容性，例如需要不間斷衛星信號的網絡終端。在專利中，Tesla 表示：透過使用聚合物混合材料，某些設計能夠實現車內外所有模組與衛星及其他通信設備的 RF 傳輸。Tesla 知道這種車頂設計的挑戰在於需確保安全性，並將其置於設計的首位。據悉，Tesla 計劃使用四層材料來提升安全性和剛性，同時減少噪音和振動，並保證符合美國聯邦汽車安全標準 (FMVSS) 的安全要求。

將 Starlink 直接整合進 Tesla 車輛將給車主帶來顯著的優勢，尤其能消除在偏遠地區的手機信號死區。Starlink 將在這些偏遠地區提供穩定的連接，並確保在公路旅行和離網冒險時服務不間斷。對於 Robotaxi 來說，這一技術的加入尤為重要，因為需要穩固可靠的連接以進行遠程監控和車隊管理。隨著 SpaceX 定期發射，Starlink 不斷擴大的星座將為 Tesla 車輛提供安全、穩定和可靠的網絡連接。

雖然許多車主已經在車頂下安裝了 Starlink Mini 天線以獲得類似的體驗，但未來幾年內可能會直接整合進 Tesla 車型，無論是作為升級還是標準配備。Tesla 的這一創新不僅展示了其在汽車技術上的前瞻性思維，也為未來市場的潛力和增長奠定了基礎。這樣的整合不僅提升了車主的使用體驗，還為 Tesla 在行業中的競爭力增添了重要砝碼。

推薦閱讀