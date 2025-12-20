Tesla 透過新專利應對全自動駕駛中的日光眩光問題

Tesla 最近針對一個常見的全自動駕駛問題申請了一項新專利，旨在解決陽光眩光帶來的挑戰。雖然全自動駕駛技術無疑是一項令人驚嘆的創新，但Tesla仍在努力克服一些技術上的障礙。陽光眩光對於日常駕駛來說是一個難題，即便是人類駕駛時也常常需要使用太陽眼鏡或遮陽板來改善視野。相較之下，攝像頭並沒有這些工具來對抗陽光眩光，但Tesla最近公布的專利旨在通過一種眩光遮擋裝置來解決這個問題。根據專利內容，Tesla的自動駕駛和半自動駕駛車輛在導航和與環境互動時，極度依賴攝像頭系統。

準確地觀察周圍環境對於性能至關重要，而眩光正是尚未解決的干擾因素之一。專利中描述的設計包括一種由微錐體組成的紋理表面，這種形狀可以將入射光散射到不同的方向，從而減少眩光並改善攝像頭的視野。該專利最早由 Not a Tesla App 發現。微錐體的設計是解決過量眩光的第一步。專利指出，這些微錐體的大小、角度和方向經過優化，以最小化總半球反射率（Total Hemispherical Reflectance, THR）和反射懲罰，從而提升攝像頭準確解析視覺數據的能力。

此外，還有一個電機系統用於動態調整方向，這將使微錐體根據外部光源的角度進行移動。除了這項專利，Tesla還在探索其他解決陽光眩光問題的方案。公司討論過的另一種方法是直接光子計數。首席執行官 Elon Musk 在第二季度財報電話會議中提到：「我們使用的方式是直接光子計數。當你看到處理後的圖像時，該圖像是從光子計數器——矽光子計數器——經過數字信號處理器或影像信號處理器後生成的，這通常是發生的過程。而當你將鏡頭對準太陽時，圖像看起來會變得非常模糊。」

Tesla 在自動駕駛技術上的不斷創新，顯示出其對提升駕駛安全性和性能的堅持。隨著這些技術的進步，Tesla 不僅在解決當前的挑戰，更在塑造未來的交通方式，為市場帶來更安全、更可靠的駕駛體驗。這將進一步鞏固Tesla在電動車市場的領導地位，並展現其持續增長的潛力。

