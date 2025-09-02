Tesla 透過軟件更新提升安全氣囊性能

Tesla 正在透過一項令人驚訝的軟件更新提升安全氣囊的安全性，這將利用公司以視覺為主的技術，為車輛在發生意外時提供更好的保護。多年來，Tesla 在優先考慮安全性方面贏得了卓越的聲譽，其碰撞測試評級一直是工程師們的重中之重。這使得 Tesla 獲得了眾多五星安全評級和相關的安全獎項。這不僅僅是數據上的顯示，在現實世界中，我們也看到 Tesla 展現了一些令人印象深刻的碰撞安全例子，從玻璃車頂在樹木倒下時未塌陷，到 Model Y 從懸崖墜落後依然生還，都有記錄可循。

不過，Tesla 始終在尋求提升安全性，與大多數公司不同的是，它不需要進行硬體更新便可實現這一目標。透過無線 Over-the-Air 軟件更新，Tesla 可以增強如碰撞反應和安全氣囊性能等功能，這些更新會自動下載到車輛中。在 Tesla 的 2025.32 軟件更新中，公司推出了一項正面安全氣囊系統增強功能，旨在利用 Tesla Vision，即該公司的基於攝像頭的自駕技術，來保護乘客的安全。

根據釋出說明（透過 NotaTeslaApp）表示：「這次升級基於您車輛卓越的碰撞保護，現在使用 Tesla Vision 來提供在正面碰撞事件中最先進的安全氣囊性能。基於監管和行業的碰撞測試，此次釋出使前安全氣囊能夠更早開始充氣並約束乘客，這是只有 Tesla 的整合系統才能做到的，隨著時間的推移，使您的車輛更安全。」利用攝像頭來預測最佳時機約束乘客和提前充氣安全氣囊，是防止受傷和減少車內人員受到傷害的絕佳方法。目前，該功能僅限於 Model Y。

隨著 Tesla 持續推動安全性和技術創新，這不僅提升了用戶的駕駛體驗，還在市場上樹立了新的安全標準。Tesla 的進步不僅顯示了其對安全的堅持，也為未來的自駕技術奠定了基礎，進一步增強了其在汽車行業的領導地位。

