Tesla 透露即將建造 Cyber SUV 及更小型的 Cybertruck

Tesla 似乎發出了明確的信號，計劃推出兩款備受期待和需求的車型：Cyber SUV 和更小型的 Cybertruck。這可能暗示著新的車型將很快加入其產品線。長期以來，Tesla 的粉絲一直在要求兩樣東西：一款真正的 SUV 和一款更緊湊的 Cybertruck。SUV 的需求在粉絲和車主中一直存在，因為目前 Tesla 並沒有一款全尺寸的 SUV，與 Chevrolet Tahoe 或 Ford Expedition 等車型競爭。Tesla 的長型 Model Y 並未降低粉絲對此車型的需求。

同時，更小型的 Cybertruck 也被預告了多年，尤其是因為這款全電動皮卡似乎在國際市場上具有可行性；然而，它的尺寸似乎不太適合其他地區狹窄的道路。最近，有關 Tesla 最終考慮這兩款車型的暗示比以往任何時候都要多。雖然還未完全確定，但 Tesla 一直給粉絲留下線索，讓他們猜測。在接受 Bloomberg 訪問時，Tesla 首席設計師 Franz von Holzhausen 表示，該公司已考慮將這兩款車型納入產品線，但他並未給出明確的「是」或「否」來回應其開發問題。他表示：「這些確實是我們考慮的項目。最好的回答是等著看。我們正在開發許多創新且有趣的東西。」

最近，有關 Cyber SUV 的猜測得到了進一步的支持，因為 Tesla 最近發佈的一段促銷視頻似乎展示了一個隱藏在明面上的設計樣本。值得注意的是，Tesla 在今年早些時候的監管文件中表示，將不會將 Cybertruck 的不銹鋼外骨架應用於新車型。然而，仍然有可能推出以 Cybertruck 為靈感的新設計，但使用不同的材料。Tesla 在其 Q4 股東簡報中提到，不會在未來的車輛中使用不銹鋼外骨架。粉絲們一直呼籲在 Tesla 的產品線中增加一款全尺寸的 SUV，這很可能會表現良好，只要價格合適。

至於更緊湊的 Cybertruck 設計，這將使歐洲和亞洲的粉絲能夠購買這款全電動皮卡。一些國家對於此車型的尺寸和銳利邊緣表達了擔憂，這在某些國家的監管層面上引發了問題。然而，早在 2019 年，Cybertruck 發佈後不久，首席執行官 Elon Musk 就承認較小版本的市場需求是存在的。

隨著市場對電動車的需求不斷增長，Tesla 在創新設計和多元化產品線方面的努力顯示出其未來的潛力。這不僅能夠滿足消費者的需求，還可能引領電動車市場的發展方向，為 Tesla 帶來更大的成長機會，並進一步強化其在全球市場中的競爭力。

