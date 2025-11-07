Tesla 透露即將推出駕駛中發送簡訊的功能

在接下來的一兩個月內，Tesla 將會檢視安全數據，但他們計劃讓駕駛者在開車時發送短信。這一決定引發了廣泛的關注與討論，因為這涉及到駕駛安全和交通法規的重大改變。根據 Elon Musk 的說法，這個新功能旨在提升駕駛體驗，然而，也有許多專家對此表示擔憂，認為這可能會增加交通事故的風險。駕駛時使用手機的行為已被證實會分散注意力，導致嚴重的後果。Tesla 在自動駕駛技術上的創新一直備受矚目，但這一新功能是否能夠在不危害道路安全的情況下實現，仍然是個未知數。

隨著科技的進步，汽車行業面臨著如何平衡創新與安全的挑戰。儘管存在爭議，Tesla 的創新仍然顯示出其在市場上的潛力。若能妥善管理這些新功能，Tesla 有望在提升駕駛者便利性的同時，繼續引領行業發展，推動智能駕駛技術的進步。這不僅能增強 Tesla 的品牌形象，還可能促進整個交通系統的變革。

推薦閱讀