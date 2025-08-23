Tesla 重新推出 Model 3 的一項功能，需額外收費

Tesla 在中國重新推出 Model 3 的轉向燈撥桿，這是在去年早些時候全電動轎車更新後移除的部分。不過，這項改動是需要付費的。2024 年，Tesla 發佈了 Model 3 “Highland”，這是一個經過大規模改進的車型。其中一個最明顯的變化是取消了轉向燈撥桿，取而代之的是在方向盤上實施轉向燈按鈕。這一變化引起了不同的反應，有些駕駛者抱怨難以適應，但也有一些駕駛者表示這樣更方便，或者他們喜歡這種簡約的外觀。

現在，Tesla 為中國的 Model 3 車主提供了以 ¥ 2,499（約 $ 350 / 約 HK$ 2,730）更換轉向燈撥桿的機會。Tesla 在網站上表示：“通過將方向盤上的轉向燈按鈕替換為轉向燈撥桿來修改您的 Model 3。這項修改包含在購買價格中，並由 Tesla 服務中心安裝。” 此服務適用於在 2025 年 2 月 7 日之後生產的無撥桿 Model 3 車輛，而在此日期之前生產的無撥桿車輛將來也將能夠享受此服務。安裝可以在服務中心進行，也可以由車主自行安裝。不過，Tesla 指出，若自我安裝造成任何損壞，Tesla 將不承擔責任，並建議由員工進行安裝。

近年來，Tesla 的車艙設計受到了廣泛關注。在經歷了一些變更，比如撥桿和方向盤形狀後，Tesla 通常會給駕駛者機會將設置恢復到他們的偏好。幾年前，Tesla 就曾在實施新式方向盤（yoke steering wheel）後，為 Model S 和 Model X 提供了類似的選擇。由於撥桿原本不應該從 Model 3 和 Model Y 中移除，但 Tesla 在去年進行更新時選擇了這樣做。整體上，這種簡化的車艙設計似乎是為了讓駕駛者逐步適應未來的自動駕駛技術，因為最終，Tesla 的車輛將不再需要踏板、方向盤或任何用於控制車輛的裝置。

Tesla 的這一變化不僅反映了其在設計上的大膽探索，也顯示了其對未來自動駕駛技術的堅定承諾。這種創新不僅提升了使用者的駕駛體驗，更有助於塑造電動車市場的未來格局，促進了行業的持續發展。

