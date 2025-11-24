Tesla 重新調整導航功能 回應車主反饋

Tesla 最近對其車內導航功能進行了一項修正，這一變更引起了許多車主的投訴，最終促使公司迅速作出調整。Tesla 的車內導航專為其車輛設計，不僅能夠規劃超充站的停靠點，還能為充電做好預熱準備。此外，它還提供了直觀的介面，並包含天氣雷達和詳細的地圖，顯示各種興趣點。然而，最近 Tesla 對導航的變更卻引發了車主的不滿。在需要多次超充停靠的行程中，Tesla 決定更改導航顯示方式，不再顯示每個充電站的城市或州，而僅顯示超充站所在的商家名稱，這讓許多車主感到困惑與驚訝。

Tesla 的超充主管 Max de Zegher 承認這次更新是個重大失誤，並在 24 小時內進行了修正。他表示：「這一改變應該一次性完成，而不是分為兩個步驟，這是我們的失誤。我們確實會聽取社區的聲音，並迅速進行修正。」這項加速的修正措施迅速推送至大多數車內觸控螢幕，顯示了 Tesla 對用戶反饋的重視。在短期內，由於缺少城市名稱，車主在規劃行程時感到了一定困難。有些駕駛者認為，這使得他們在熟悉的地點停靠變得更加困難，而另一些人則擔心無法掌握旅途中的具體位置。

廣告 廣告

Tesla 在處理這一問題上動作迅速，Max de Zegher 指出，多數車內觸控螢幕將在變更後的一天內注意到修正。此外，Tesla 還計劃在即將到來的 12 月進一步改善，將常用的名稱和設施顯示在站點名稱下方，讓用戶在到達超充站時能有更清晰的預期。Tesla 在不斷改進其導航系統的過程中，展示了其對用戶需求的敏感度與反應能力。這不僅提高了用戶的體驗，也彰顯了 Tesla 在市場中的創新潛力，無疑將對未來的電動車市場產生正面的影響。

隨著 Tesla 持續推出新功能，無論是在充電便利性還是用戶界面上，這家公司都在努力塑造更智能、更友好的電動車生態系統。

推薦閱讀