Tesla 針對灣區機場展開 Robotaxi 推廣計劃

Tesla 表示有意在矽谷的三個繁忙機場運營其 Robotaxi 叫車服務，根據該公司與加州監管機構的通訊。這一消息最初由 Politico 報導，並引用了其所獲得的記錄。

關鍵的 Robotaxi 戰場

根據報導，Tesla 的高級監管顧問 Casey Blaine 向加州的監管機構表示，該電動車製造商正在“與以下機場展開接觸，以獲取必要的批准進行接送：舊金山國際機場、聖荷西國際機場和奧克蘭國際機場”。高流量機場長期以來一直是自動駕駛車輛公司（如 Waymo）的焦點，Waymo 最近獲得了在聖荷西運營的許可，並在與工會的漫長鬥爭後，正在舊金山取得進展。透過追求機場接入，Tesla 似乎暗示希望在同一市場中佔有一席之地。

監管機構確認，Tesla 已經與灣區的每個機場展開了討論，儘管尚未獲得任何許可。

監管機構訪問

加州公共事業委員會（CPUC），該州的主要叫車監管機構，最近幾個月 reportedly 與 Tesla 進行了直接交流。據報導，該機構官員曾訪問 Tesla 位於帕洛阿爾托的辦公室，以了解更多關於該公司的叫車計劃及其技術的情況。該機構發言人 Terrie Prosper 分享了一些見解：“CPUC 工作人員注意到 Tesla 最近擴展的灣區包車服務及其相關應用。對於任何由 CPUC 監管的包車服務，工作人員會參與信息交流，促進安全，並監控遵守相關規則和法規。我們期望 Tesla 和所有運營商清楚地向公眾表達其服務。”

Tesla 已經允許灣區的乘客通過其 Robotaxi 應用訂車，該應用在七月向部分客戶推出，並於九月正式公開。網上發布的視頻顯示，Tesla 的無人駕駛汽車仍在有安全駕駛員的情況下運行，然而 Elon Musk 表示，該服務可能在年底前實現全自動駕駛。

