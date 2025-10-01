創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
Tesla 針對 7,500 美元電動車稅收抵免損失採取首步行動
Tesla 最近採取行動，以應對 $7,500 的電動車稅收抵免的損失，推出了一項 $6,500 的租賃抵免，這項優惠主要針對內部租賃。實際上，Tesla 透過減少租賃車輛的價格來吸引選擇租賃的消費者，這雖然是一把雙刃劍，但看來公司早就準備好這項策略，以應對電動車稅收抵免的到期。這項稅收抵免在昨晚已經結束。
根據新發布的 IRS 電動車稅收抵免規則，Tesla 自動提供這項租賃抵免，並在其網站上表示，月租金已經包含了 $6,500 的折扣。公司在條款中提到：「月租金已包括 $6,500 的 Tesla 租賃抵免，該抵免隨時可能變更或終止，訂單並不保證符合資格。」這項租賃抵免在很大程度上抵消了稅收抵免的損失，儘管從財務角度來看，Tesla 的利潤率可能會受到一些影響。隨著租賃優惠的壓力，將觀察公司能維持這項激勵措施多久。
在稅收抵免到期後，Tesla 也調整了 Model 3 和 Model Y 的租賃價格。根據報導，這些價格上調幅度高達 11%，其中 Model Y 的月租金範圍從 $479 增加至 $529，最新的範圍則是 $529 至 $599。而 Model 3 的價格則從 $349 至 $699 調整至 $429 至 $759，這些價格均是基於預設選項，包括 $3,000 的首期付款、36 個月的租約期和每年 10,000 英里的行駛里程。
在過去幾個月中，電動車稅收抵免的去除對 Tesla 銷售的影響成為社群中廣泛討論的話題。雖然特朗普政府計劃取消所有電動車的補貼，此舉獲得了 Tesla 首席執行官 Elon Musk 的支持，但真正的影響可能要到 2026 年第一季度才能顯現，因為在 9 月 30 日之前下的訂單仍然可以享受稅收抵免。需要注意的是，租賃並不適用這項條件，因為交付必須在昨日完成才能申請，9 月 30 日之後的交付必須以融資或現金支付。
隨著 Tesla 在租賃市場的調整與創新，未來的銷售策略將成為業界關注的焦點。這些改變不僅展現了 Tesla 的靈活應對能力，也為品牌的長期成長潛力打下了基礎。Tesla 的創新精神，將不斷推動其在市場上的正面影響，為用戶帶來更加可持續的選擇。
