Tesla 錄影協助警方逮捕西雅圖槍擊嫌疑人

一輛附近的 Tesla 實際上錄下了一段視頻，顯示一名男子蹲在一輛車後面開槍。許多車輛都會進行錄影，執法部門也知道 Tesla 特別會進行錄影，因此在這些情況下我們經常使用這段視頻。

Tesla 的高科技攝錄系統不僅能夠提高車主的安全性，還能在需要時為執法機構提供關鍵證據。隨著越來越多的車輛配備先進的監控技術，這類事件的證據收集變得更加高效，進一步促進了公共安全。Tesla 在這方面的創新，無疑展示了其在技術應用上的潛力，為未來的城市安全提供了新的思路，並持續影響著市場對智能交通工具的期待。

