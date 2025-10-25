Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件

梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路，數輛汽車急忙避開。這起事件發生在 10 月 23 日，當時奧克拉荷馬國民警衛隊的一架 OA-1K Skyraider II 渦輪螺旋槳飛機在訓練任務中因引擎故障而墜毀。機組人員兩人均成功逃生，並無人員受傷報告。
根據報導，這起事故發生時，附近的駕駛者都十分驚慌，許多人在目睹飛機墜落後立即減速。Tesla 的行車記錄儀捕捉到了這一驚險瞬間，並將該視頻上傳至社交媒體，引起了廣泛關注和討論。
此次事件不僅展示了 Tesla 車輛的先進攝影技術，也再次引發了人們對於飛行安全的關注。隨著科技的進步，越來越多的車輛配備了高科技監控系統，這不僅為駕駛者提供了安全保障，也為事故調查提供了重要的數據支持。
在這樣的背景下，Tesla 的創新不僅提升了車輛的安全性能，也促進了對於未來交通安全的思考。隨著自動駕駛技術的進一步發展，Tesla 有潛力在市場中持續引領潮流，為交通安全和便利性帶來更多的可能性。這次事件無疑是對 Tesla 技術的一次重要考驗，顯示出其在危機情況下的反應能力，並強調了 Tesla 在智慧交通系統中的重要角色。
