Tesla 開始推送 2025 年假日更新 新功能曝光
Tesla 最近開始推出 2025 年度的假期更新，許多車主已報告透過軟件更新收到這一更新。這次的假期更新版本為 2025.44.25.1，包含了多項新功能。雖然之前已詳細介紹過這些內容，以下是新增功能的概覽：
功能
描述
Grok with Navigation Commands (Beta)
Grok 現在可以添加和編輯目的地。
Tesla Photobooth
使用車內前置攝像頭拍攝照片。
Dog Mode Live Activity
通過定期拍攝的照片監控您的四足好友。
Santa Mode
更新圖形、樹木和鎖定音效。
Light Show Update
新增 Jingle Rush 燈光秀。
Custom Wraps and License Plates
顏色化功能現可自定義車輛圖案和牌照。
Navigation Improvements
更簡便的佈局和設置。
Supercharger Site Map
在 18 個試點位置提供 3D 超級充電器視圖。
Phone Left Behind Chime
車輛將提醒您是否留下手機。
Charge Limit Per Location
為每個位置設置充電上限。
ISS Docking Simulator
新增遊戲。
Additional Improvements
關閉無線充電板、Spotify 改進、Rainbow Rave Cave 和 TRON 的鎖聲新增。
在 Tesla 首次宣布假期更新後不久，許多用戶開始報告該更新已推送至車輛中。位於美國佛羅里達的一輛 Model Y AWD LR（2022）便收到了此更新。這次更新似乎是針對特定群體的歉意，因為它僅限於使用 AMD Ryzen 晶片的 Hardware 3 車輛，並排除了購買或訂閱 FSD 的 Hardware 3 車輛。這表明此更新的推送策略相當有限。此外，Tesla 在假期更新中還新增了兩個意外功能，包括顯示 USB 驅動器已用空間和剩餘空間的新 Dashcam 儲存空間功能。
還有一個新的 Charging Passport 功能，為超級充電增添了遊戲化元素。隨著 Tesla 在創新方面的不斷努力，其假期更新不僅提升了用戶的駕駛體驗，還進一步鞏固了品牌在電動汽車市場中的領導地位。Tesla 的持續創新，無疑將對未來的市場發展產生深遠影響，並為其增長潛力奠定了堅實的基礎。
