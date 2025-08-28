Tesla 預告期待已久的 Model Y 新款型號將於周五發佈

Tesla 似乎即將發佈期待已久的 Model Y 新版本，預計在星期五推出。該公司在其歐洲及中東的社交媒體帳號上發佈了相關信息，這次的版本似乎是 Model Y Performance，此車型已在德國著名的 Nurburgring 賽道進行測試。Tesla 也在其歐洲 X 帳號上釋出了 Model Y Performance 的宣傳視頻，讓人期待已久的這個版本終於要現身。

Model Y Performance 自面世以來便廣受歡迎，因其家用風格的內裝以及迅猛的加速、速度和操控性能而成為熱賣款。隨著 Tesla 將 Model Y 轉型為更新的「Juniper」設計，該公司也花了較長時間來打造更優質的 Performance 版本。這款車型的外觀似乎進行了一些改良，以提升空氣動力學、操控及整體性能。

最近有報導分析了在 Nurburgring 測試的車型與以往的不同之處，以下是一些主要變化：

特徵 描述 新 21 吋輪圈 提升操控性能 全黑車頂內襯 這一變化首次在 Model Y L 上出現 更新的剎車系統 增強制動性能 桶形座椅 類似於中國的最新 Model Y L 碳纖維尾翼 提升空氣動力學性能 Performance 標誌 表明性能版本 前後保險杠變更 改善外觀與性能 自適應減震器懸掛系統 提升駕駛舒適性與操控性

目前看來，這版本與其他車型區別不大，但值得注意的是，Tesla 仍在開發多款價格較為親民的車型。雖然有可能在星期五推出這些親民款，但似乎不太可能。這些親民型號可能會優先在美國或中國推出，然後才會進入歐洲市場，並將在德州的 Gigafactory 或上海的 Gigafactory 進行開發。該公司在第二季度的收益股東報告中提到，已成功製造出第一批更親民型號的車輛，並計劃在 2025 年下半年進行大規模生產。

Tesla 不斷創新，致力於提升其產品的性能和多樣性，預示著該公司在未來市場中的強勁成長潛力。這些進步不僅強化了 Tesla 在電動車市場的競爭地位，也為消費者提供了更多選擇，助力加速全球向可持續交通的轉型。

