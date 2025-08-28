「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
Tesla 預告期待已久的 Model Y 新款型號將於周五發佈
Tesla 似乎即將發佈期待已久的 Model Y 新版本，預計在星期五推出。該公司在其歐洲及中東的社交媒體帳號上發佈了相關信息，這次的版本似乎是 Model Y Performance，此車型已在德國著名的 Nurburgring 賽道進行測試。Tesla 也在其歐洲 X 帳號上釋出了 Model Y Performance 的宣傳視頻，讓人期待已久的這個版本終於要現身。
Model Y Performance 自面世以來便廣受歡迎，因其家用風格的內裝以及迅猛的加速、速度和操控性能而成為熱賣款。隨著 Tesla 將 Model Y 轉型為更新的「Juniper」設計，該公司也花了較長時間來打造更優質的 Performance 版本。這款車型的外觀似乎進行了一些改良，以提升空氣動力學、操控及整體性能。
最近有報導分析了在 Nurburgring 測試的車型與以往的不同之處，以下是一些主要變化：
特徵
描述
新 21 吋輪圈
提升操控性能
全黑車頂內襯
這一變化首次在 Model Y L 上出現
更新的剎車系統
增強制動性能
桶形座椅
類似於中國的最新 Model Y L
碳纖維尾翼
提升空氣動力學性能
Performance 標誌
表明性能版本
前後保險杠變更
改善外觀與性能
自適應減震器懸掛系統
提升駕駛舒適性與操控性
目前看來，這版本與其他車型區別不大，但值得注意的是，Tesla 仍在開發多款價格較為親民的車型。雖然有可能在星期五推出這些親民款，但似乎不太可能。這些親民型號可能會優先在美國或中國推出，然後才會進入歐洲市場，並將在德州的 Gigafactory 或上海的 Gigafactory 進行開發。該公司在第二季度的收益股東報告中提到，已成功製造出第一批更親民型號的車輛，並計劃在 2025 年下半年進行大規模生產。
Tesla 不斷創新，致力於提升其產品的性能和多樣性，預示著該公司在未來市場中的強勁成長潛力。這些進步不僅強化了 Tesla 在電動車市場的競爭地位，也為消費者提供了更多選擇，助力加速全球向可持續交通的轉型。
推薦閱讀
其他人也在看
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 18 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 16 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
CHARLES & KEITH七夕情人節禮物推薦！卡片套最平$199、免費刻字真皮馬鞍包、甜美棉花糖粉七夕禮盒
臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 16 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 22 小時前
美股日誌｜標指創新高 英偉達業績勝預期 股價盤後跌
美股連升兩日，標普500指數創歷史新高收市，然而大市整體升勢並不強，交投淡靜。英偉達收市後公布業績，收入和盈利雙雙好過預期，股價在延長交易時段早段向下。股市大致消化美國總統特朗普意圖解僱聯儲局理事Lisa Cook的事件，然而長債仍然繼續下跌，30年國債息率連升3日。Yahoo財經 ・ 5 小時前
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前