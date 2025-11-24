Tesla 預計 2026 年在歐洲推出 FSD，荷蘭監管機構 RDW 扮演重要角色

Tesla 最近公布了其在歐洲推廣全自動駕駛（Supervised）的最新計劃時間表，這是該公司迄今為止最詳細的更新。根據 Tesla 歐洲中東的官方 X 帳號，荷蘭的監管豁免預計在 2026 年 2 月獲批，這將可能成為全歐洲推廣 FSD 的關鍵通道。Tesla 表示，過去 12 個月來，已經與多個歐盟成員國的當局直接合作，並向監管機構展示了 FSD 的實際駕駛演示。

該公司強調了為在歐洲推出 FSD 所做的多項努力，包括在其最新的公共安全報告中納入的 FSD 安全文檔，以及在 17 個國家的歐洲道路上進行的超過 100 萬公里的內部測試。為了獲得批准，Tesla 依賴於荷蘭的批准機構 RDW。該過程需要證明符合 UN-R-171 的駕駛輔助系統要求，同時提交第 39 條的豁免申請，以涵蓋一些在歐洲仍未受到規範的行為，例如系統主動發起的無手駕駛變道和在不完全符合當前規則的道路上進行 Level 2 操作。

Tesla 辯稱，這些功能無法在不妥協安全和性能的情況下，套用到現有框架中。Tesla 在其公告中寫道：「某些規定已過時且基於規則，這使得 FSD 在當前形式下變得違法。如果我們要讓 FSD 符合這些規則，將會在許多情況下使其不安全且無法使用。雖然我們在邏輯和合理的情況下已經調整了 FSD 以達到最大的合規性，但我們不會以犧牲已證明系統的安全性或實質上降低客戶的可用性為代價。」

根據 Tesla 的說法，僅依賴實際的安全數據尚不足以滿足歐盟監管機構的要求，因此該公司正在收集證據，以便根據具體規則逐一申請豁免。據報導，RDW 承諾在 2026 年 2 月頒發荷蘭國家批准，這將可能為其他歐盟國家認可該豁免並當地授權 FSD 的推廣鋪平道路。Tesla 在公告中表示：「目前，RDW 承諾在 2026 年 2 月授予荷蘭國家批准。請通過下面的鏈接聯繫他們，表達對他們盡快實現這一目標的興奮和感謝。在荷蘭國家批准之後，其他歐盟國家可以立即認可該豁免並允許在本國的推廣。

然後我們將把這帶入 TCMV 投票，以獲得官方的全歐洲批准。我們期待不久後將 FSD 帶給我們在歐洲的車主！」隨著 Tesla 在自動駕駛技術的持續推進，尤其是即將在歐洲市場的推出，該公司的創新不僅展示了其在技術上的領先地位，也為未來的市場增長開闢了新的可能性。Tesla 的努力不僅反映了其對安全和性能的堅持，同時也展現了其在全球電動車市場的影響力，這將進一步促進自動駕駛技術的發展，為未來的出行方式帶來革命性的變化。

