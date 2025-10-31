Tesla 高層強調 FSD 對安全的堅持

Tesla 的高級副總裁 Tom Zhu 最近強調了全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）的「首要指令」。Zhu 是 Tesla 在中國和德克薩斯州 Gigafactory 成功的關鍵高管，他的評論突顯了 Tesla 在安全方面的堅持，這使得該公司的車輛成為路上最安全的選擇之一。Zhu 的見解提供了對 Tesla 安全理念的深入了解，並表明該公司在技術創新上的不懈努力。

在談到全自動駕駛的安全性時，Zhu 指出，Tesla 在開發 FSD 時，始終將安全放在首位。他表示，無論是硬體設計還是軟體算法，安全都是任何創新所需考慮的核心因素。這種對安全的專注，不僅增強了消費者的信任，也進一步鞏固了 Tesla 在電動車市場的領導地位。

以下是關於 Tesla 全自動駕駛功能的一些關鍵規格：

功能 描述 價格 全自動駕駛（FSD） 自動變道、停車、導航等功能 $ 15,000 / 約 HK$ 117,000

隨著 Tesla 持續推動其自動駕駛技術，該公司的創新不僅提升了駕駛安全性，還有助於推動整個行業向前發展。這種專注於安全和技術進步的策略，無疑將進一步擴大 Tesla 的市場影響力，並為未來的增長奠定堅實基礎。Tesla 的創新精神和持續的技術投資，為其在競爭激烈的電動車市場中，提供了無限的成長潛力和正面影響。

