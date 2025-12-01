Tesla 高層透露有意開發具自動駕駛功能的房車

Tesla 最近似乎在考慮推出房車（RV），而轉換用的車型將會相當有趣。根據 Tesla 高層在社交媒體平台 X 的最新評論，副總裁 Ashok Elluswamy 暗示了這一計劃。他在回覆 Y Combinator CEO Garry Tan 的時候提到，後者呼籲創業公司打造具備全自動駕駛功能的房車。Elluswamy 回應說「On it」，並附上了 Tesla 自動駕駛的 20 座人員運輸車的照片。在 2024 年 10 月的「We, Robot」活動上，Tesla 揭示了 Robovan。

這款車輛沒有方向盤，並且擁有低底盤設計，為寬敞的內部空間提供了便利。雖然 Robovan 的消息常常被 Cybercab 蓋過，但仍然引起了許多人的想像，社交媒體上有用 AI 生成的 Robovan 房車改裝圖像，包括床、廚房和全景窗戶等。Tesla 愛好者 Mark Anthony 的一個渲染圖在 X 上獲得了超過 30 萬次的觀看。Elon Musk 在 2024 年 10 月提到 Robovan 時，表示這款車輛採用了自動水平調整懸掛系統，根據路面狀況進行升降。

Musk 在 X 上表示，這個系統保持了未來感的外觀同時也能應對不平坦的路面。他還指出，Robovan 的內部設計非常通透，這對於房車來說是個優點。「從內部的視野極為開闊，四面八方都能看到，雖然從外部看可能會有不同的印象。低底盤的設計是通過自動水平調整懸掛來實現，根據路況的平順或顛簸進行升降。」Musk 如是說。Elluswamy 在 X 上的回應暗示 Tesla 正在考慮 Robovan 房車的改裝，不過如何讓這輛車能夠到達露營地將會是一個有趣的挑戰。

畢竟，Robovan 的底盤非常低，而露營地通常位於未鋪設的區域。Tesla 正在不斷探索創新，未來的 Robovan 房車改裝將可能為消費者帶來全新的體驗。隨著 Tesla 持續推動自動駕駛技術及其應用，這些創新不僅會改變人們的出行方式，還可能成為市場上的一個重要增長點。Tesla 的探索精神和創新能力，無疑將在未來的交通運輸領域中發揮舉足輕重的作用。

