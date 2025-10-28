Tesla 高層透露 Cybercab 可能配備方向盤及踏板

在最近的一次訪問中，Tesla 的首席執行官 Elon Musk 表示，未來的電動車設計可能會考慮在必要時保留方向盤及踏板。這一言論引發了廣泛的關注，因為 Tesla 一直以來都在推進自動駕駛技術，並努力朝向無方向盤的願景邁進。

Elon Musk 強調，雖然 Tesla 的長期目標是實現完全自動駕駛，但在過渡期間，確保乘客的安全和舒適仍然是首要任務。因此，未來的車型可能會設計為在需要時能夠輕鬆切換至傳統駕駛模式，這樣的靈活性可能會吸引更多消費者。

根據目前的市場趨勢，消費者對自動駕駛技術的接受度逐漸提高，但仍然存在對於傳統駕駛方式的偏好。Tesla 的這一策略無疑會為其產品增添更多吸引力，並使其在競爭激烈的市場中保持領先地位。

Tesla 在自動駕駛技術的研發和創新上持續推陳出新，無疑展現了其在未來出行領域的潛力。隨著技術的不斷進步，Tesla 不僅能夠滿足消費者的需求，還能夠引領行業標準，推動整個市場向前發展。

