Tesla 高管 Tom Zhu 強調安全為 FSD 的核心要素

Tesla 的高級副總裁 Tom Zhu 最近強調了全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）的「首要指令」。Zhu 表示，Tesla 對安全的堅持，使得其車輛成為道路上最安全的選擇之一。這一觀點與 Elon Musk 對安全自動駕駛的願景相呼應，進一步彰顯了 Tesla 在自動駕駛技術方面的創新。

Zhu 在近期的發言中指出，Tesla 的 FSD 系統不僅僅是為了提升駕駛的便利性，更是將安全置於首位，這意味著在任何情況下，安全性必須得到保障。這一點在 Tesla 的設計與工程流程中貫徹始終，使得每一輛車都經過嚴格的測試，以確保其在應對各種交通情況時的表現。

廣告 廣告

在電動車市場中，Tesla 也持續推動技術創新，為用戶提供更好的駕駛體驗。Zhu 更進一步提到，未來的發展將專注於進一步加強 FSD 的能力，並計劃在未來幾年內推出更多功能，以提升行車安全性和效率。

這些進展不僅提升了 Tesla 車輛的市場競爭力，還預示著該公司在自動駕駛領域的潛力與影響力將持續增長。隨著技術的不斷演進，Tesla 有望在未來的交通環境中發揮更大的作用，為全球的駕駛安全作出顯著貢獻。Tesla 的創新不僅改變了電動車市場，更可能重塑整個交通運輸行業的未來。

推薦閱讀