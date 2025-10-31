專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
Tesla 高管 Tom Zhu 強調安全為 FSD 的核心要素
Tesla 的高級副總裁 Tom Zhu 最近強調了全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD）的「首要指令」。Zhu 表示，Tesla 對安全的堅持，使得其車輛成為道路上最安全的選擇之一。這一觀點與 Elon Musk 對安全自動駕駛的願景相呼應，進一步彰顯了 Tesla 在自動駕駛技術方面的創新。
Zhu 在近期的發言中指出，Tesla 的 FSD 系統不僅僅是為了提升駕駛的便利性，更是將安全置於首位，這意味著在任何情況下，安全性必須得到保障。這一點在 Tesla 的設計與工程流程中貫徹始終，使得每一輛車都經過嚴格的測試，以確保其在應對各種交通情況時的表現。
在電動車市場中，Tesla 也持續推動技術創新，為用戶提供更好的駕駛體驗。Zhu 更進一步提到，未來的發展將專注於進一步加強 FSD 的能力，並計劃在未來幾年內推出更多功能，以提升行車安全性和效率。
這些進展不僅提升了 Tesla 車輛的市場競爭力，還預示著該公司在自動駕駛領域的潛力與影響力將持續增長。隨著技術的不斷演進，Tesla 有望在未來的交通環境中發揮更大的作用，為全球的駕駛安全作出顯著貢獻。Tesla 的創新不僅改變了電動車市場，更可能重塑整個交通運輸行業的未來。
推薦閱讀
其他人也在看
電動化夢碎｜通用汽車宣佈減產 美國工廠裁逾1700人 另電池廠1550人將暫時解僱
全球電動汽車競爭劇烈，加上美國本土電動車需求持續萎縮，幾年前積極轉型的美國汽車大廠通用汽車（GM）周三（29日...BossMind ・ 23 小時前
財經｜百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣測試
運輸署公佈，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》批准蘿蔔快跑在九龍東（啟德發展區及九龍灣指定路段）進行自動駕駛車輛跨區測試。這也是蘿蔔快跑在今年4月擴區並開啟機場島小規模載人測試、6月在東涌進行道路測試、8月進入香港島南區後，第四次擴大在香港的測試區域。 運輸署發言人表示，自2024年底在北大嶼山啟動測試以來，蘿蔔快跑自動駕駛測試進展顯著，已實現多車同時運行、載客測試、路段擴展及車速提升四大技術躍進。此次測試項目橫跨九龍城及觀塘兩區，涵蓋啟德發展區一帶，讓系統收集更多測試數據，以評估自動駕駛車輛在更多不同路況及跨區運作的表現。 蘿蔔快跑積極響應香港政策，正安全有序地推動自動駕駛車輛在香港測試和發展。2025年《施政報告》明確提出，特區政府已為自動車建立規管框架，今年會批出三個區域進行自動駕駛車輛測試，以自動駕駛汽車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，儘快達致商業營運，推動業界以香港為平台開拓海外尤其右舵車市場。 政策支持下，蘿蔔快跑率先實現了在香港多個地區的自動駕駛測試，也將為其自動駕駛技術在全球右舵市場的推廣提供重要參考。與此同時，蘿蔔快跑持續招Fortune Insight ・ 22 小時前
中國車企9月在歐洲銷量創史上最佳 市場滲透率持續提升
【彭博】-- 中國汽車製造商9月在歐洲取得了史上最佳單月業績，銷量打破往期高點，主要得益於市場對電池動力和混合動力車型的強勁需求。根據研究機構Dataforce，以比亞迪、上汽名爵和奇瑞汽車為代表的中國品牌拿下歐洲乘用車銷售創紀錄的7.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
Elon Musk 表示 Tesla 自駕技術或將迅速普及
在最近的一次訪談中，Tesla 的 CEO Elon Musk 提到「硬件基礎已經奠定了很長一段時間。」這句話 […]TechRitual ・ 1 天前
百度(09888.HK)蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣進行自動駕駛車輛跨區測試
運輸署宣布根據《道路交通(自動駕駛車輛)規例》批准百度(09888.HK)(BIDU.US)旗下蘿蔔快跑，於啟德發展區及九龍灣指定路段(九龍東)進行自動駕駛車輛跨區測試，是繼今年4月測試擴區並開啟機場島小規模載人測試、6月在東涌進行道路測試、8月進入香港島南區後，蘿蔔快跑第四次擴大在港測試範圍。 蘿蔔快跑表示，目前正積極響應香港政策，安全有序地推動自動駕駛車輛在香港測試和發展，預期在香港的測試將為其自動駕駛技術在全球右舵市場的推廣提供重要參考。同時蘿蔔快跑持續招聘並培養本地人才團隊，開展一系列產學研合作，期望讓市民了解及體驗自動駕駛技術。(gc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
安世半導體事件持續發酵 日產、奔馳警告汽車晶片危機
安世半導體事件持續發酵，日產汽車和梅賽德斯 - 奔馳均在周三（29 日）對汽車半導體供應危機加劇的狀況發出警告。鉅亨網 ・ 1 天前
運輸署批出兩個自動駕駛車輛先導牌照
運輸署公布，批出兩個自動駕駛車輛先導牌照，分別批准在連接港珠澳大橋香港口岸與機場航天城的航天走廊，以及在九龍東指定路段，進行自動駕駛車輛的跨區測試。獲批准的測試項目涉及7輛以自動駕駛操作的公共小型巴士，往來大橋香港口岸與航天城。在首階段測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛操控。所有先導自動車須於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。 另一項目，申請人獲批准10輛自動車在啟德發展區及九龍灣指定路段進行測試。首階段在指定時段，每次可有共6輛自動駕駛私家車在九龍城區及觀塘區同時進行路面測試，往來「啟航1331」至港鐵啟德站，途經承豐道、承啟道、沐安街、啟成街、啟華街、宏光道、啟信道、宏照道、啟祥道、常悅道、常怡道、協調道及沐元街。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛操控。 運輸署發言人表示，自去年底本港首個自動車測試項目在北大嶼山啟動以來，署方持續監察和積極推動，自動車測試進展顯著，已實現多車同時運行、載客測試、路段擴展及車速提升4大技術躍進。政府會持續以駕駛和路面安全為首要原則，汲取經驗優化技術標準，並適時與業界共享研究成果，審慎有序地落實工infocast ・ 1 天前
本田因汽車晶片斷貨 叫停北美部分工廠生產
日本汽車廠商本田(Honda)發言人表示,由於晶片供應短缺問題,本田在北美一些工廠須暫時減產和停產。本田沒有明確表示哪些北美工廠遭受的影響最大。總部位於荷蘭的晶片製造商安世半導體(Nexperia),本月初停止從中國出口產品,引發全球汽車產業的擔憂。由於晶片供應短缺,汽車製造商越來越擔心生產中斷,預計斷貨情況將蔓延至全球。斷供問題源於荷蘭、中國和美國政府之間爆發的地緣政治爭端,導致一些汽車製造商和供應商面臨晶片供應短缺。雖然安世半導體並不生產尖端晶片,但其產品在汽車基礎晶片市場佔有相當大的份額。瑞典沃爾沃(Volvo,本港稱富豪汽車)行政總裁薩穆埃爾松(Hakan Samuelsson)告訴《華爾街日報》,稱這些零件並非戰略性組件,但數量卻有數百個,涵蓋鎖具系統、空調系統、速度表等中小型處理器。 (BC)infocast ・ 1 天前
日產確認Patrol途樂車型將重返日本市場
今日，日產汽車宣布，將在2027財年上半年向日本市場引入傳奇車型Patrol途樂。這款全地形SUV標誌著日產汽車重返自2007年Safari車型停產以來，未再涉足的日本市場這一細分領域。此外，改款後的日產Ariya艾睿雅純電跨界車款將於本財年稍後登陸日本市場。(CW)infocast ・ 1 天前
團結香港基金倡政府確保自動駕駛測試車輛在初期以低速運行
運輸署發出自動駕駛車輛先導牌照，分別在連接港珠澳大橋香港口岸與機場航天城的航天走廊和在啟德發展區及九龍灣指定路段進行自動駕駛車輛的跨區測試。團結香港基金研究經理張飛揚表示，此舉有利於推進自動駕駛技術進一步在香港落地，未來可以方便市民出行。 張飛揚指出，與航天走廊相比，九龍東路線人員更加密集、路況更加複雜，有利於驗證自動駕駛技術在香港複雜城市場景的可行性。通過自動駕駛增強啟德郵輪碼頭及青年宿舍與啟德地鐵站等交通樞紐的聯繫，亦可以為啟德郵輪碼頭周邊區域帶來更多人氣。他強調，儘管該路線申請人已在內地及香港北大嶼山區域積累不少測試數據，目前其車輛在香港密集城市環境中的測試仍處於初始階段，加上申請人的自動駕駛訓練數據大部分源於內地城市場景，其在香港城市場景中的表現仍需驗證。他建議政府確保測試車輛在初期以低速運行，將風險降至最小，待收集更多數據後再逐步調整車速。（BC)infocast ・ 20 小時前
前亞視小生甄志強離世 太太發訃文證實死訊
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃文說：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。未亡人東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 22 小時前
甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意
曾經係亞視男一人選嘅藝人甄志强，其太太方心媛於社交平台發訃文證實丈夫逝世，終年59歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 1 小時前
潮語｜「67」點解？年輕人之間新暗號「Six Seven」，老師或家長聽到滿頭問號原來是「這樣解釋」
潮語或流行用語都在推陳出新，先前「delulu」、「skibidi」這些00後用語才被列入劍橋詞典，現在又來個「67」被Dictionary.com列入2025年度字。「67」為什麼會在年輕人間成為爆紅「暗號」？這個inside joke到底是什麼意思呢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前