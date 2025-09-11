Tesla 黑客發現 2025.32.3 版本中的生命救援 FSD 建議

最近，一位 Tesla 黑客分享了可能在軟件更新 2025.32.3 中出現的救命 FSD 建議的相關資訊。這項功能有望大幅減少駕駛者在分心或疲倦情況下駕駛的情況。

根據長期關注 Tesla 的黑客 @greentheonly 的說法，這家電動車製造商在 2025.32.3 更新中引入了疲倦和車道偏離的建議，與 FSD 相關聯。該黑客分享了兩個具體建議使用 FSD 的提醒，例如「檢測到車道偏離。讓 FSD 幫助你保持專注」以及「檢測到疲倦。用 FSD 保持專注」。這位黑客指出，2025.32.3 中更新的消息非常有趣，因為 Tesla 仍然建議駕駛者在使用 FSD 監控時保持完全警覺。因此，看到公司建議用戶在感到不專注或疲倦時使用 FSD，確實引人注意。儘管如此，目前的 FSD 仍屬於監控解決方案，但系統本身已經相當成熟，因此公司的更新提醒並不令人驚訝。

這些警告信息在 Tesla 實現 FSD 無監控後會變得更加合理。該系統似乎目前正等待監管部門的批准，因為它已經在來自弗里蒙特工廠和德州 Giga 的生產線上使用。此外，Tesla 現在還在奧斯丁使用無人駕駛系統提供 Robotaxi 服務，以及在舊金山灣區的自主打車服務。

目前，Tesla 正在全力以赴準備即將推出的 FSD V14，Elon Musk 表示這將是對已經相當出色的 FSD V13 的顯著改進。Musk 說，運行 FSD V14 的 Tesla 將會感覺「有知覺」，並且他還提到該系統「感覺像是活著」。

Tesla 的持續創新不僅提升了產品的安全性，也為未來的交通方式開辟了新的可能性。這些新功能不僅能夠減少事故風險，還能提高駕駛的便利性，顯示出 Tesla 在自動駕駛技術領域的潛力與影響力。隨著技術的發展，Tesla 將可能在市場上持續引領潮流，讓電動車的未來更加光明。

