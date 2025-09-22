Tesla 黑客透露 Model Y “E41” 早期資訊

根據長期以來的 Tesla 黑客 @greentheonly 的分享，早期固件的資訊揭示了備受期待的經濟型 Model Y 車型，該車型據報導代號為「E41」。這位黑客透露，這輛車將擁有顯著簡化的內裝，降級的元件，以及多項成本節省措施。

根據這位黑客的說法，Model Y E41 將有自己獨特的外觀設計。車內的內裝將比標準版 Model Y 更加簡約。主要的變更包括使用玻璃纖維的車頂襯裡、限於腳部區域的簡化照明、單軸座椅控制，以及沒有電動折疊後視鏡。其他的減配還包括不設有水坑燈、第二排顯示器、胎壓監測系統 (TPMS)，以及無玻璃車頂。音響系統將提供「基本」或「基本加商品」兩種配置。倒車攝像頭也將不再配備加熱功能，而中控台則不包含「空氣波」功能。Model Y E41 的車輪尺寸為 18 吋，懸吊系統也顯得較為簡化。雖然具體的電動機規格尚未確定，但這位資深的 Tesla 黑客指出，該車型可能會提供後輪驅動 (RWD) 和全輪驅動 (AWD) 版本。

廣告 廣告

特徵 描述 車頂襯裡 玻璃纖維 照明系統 簡化至腳部區域 座椅控制 單軸 後視鏡 無電動折疊功能 水坑燈 無 第二排顯示器 無 胎壓監測系統 無 車輪尺寸 18 吋

早期的生產情況和潛在的推出計劃顯示，Tesla 可能已經在非專業化的工廠生產 Model Y E41 原型車，至少從過去 Model Y 和 Model 3 更新的推出模式來看。基於此，這位黑客指出，如果該車型今天已經以相當的產量生產出來，也並不讓人感到驚訝。根據路透社的報導，E41 的生產成本將至少比 Tesla 的標準 Model Y 低 20%，使其成為希望以較低成本進入 Tesla 生態系統的消費者的理想選擇。儘管官方價格和細節尚未確認，但 @greentheonly 最近的洞察為 Tesla 的經濟型 Model Y 提供了一個相當令人振奮的預告。

隨著 Tesla 在電動車市場的持續創新，這些新型經濟型 Model Y 將不僅擴大其產品線，還可能吸引更多的消費者進入電動車的世界，從而進一步加強 Tesla 在市場上的競爭力和影響力。

推薦閱讀