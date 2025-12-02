Tesla 11 月在中國銷售回升，Model Y 需求顯著增長

Tesla 在中國的銷售勢頭在 11 月持續增強，批發銷量達到 86,700 輛，成功扭轉了 10 月的放緩趨勢。根據中國乘用車協會 (CPCA) 的新數據，這一數字較去年同期增長了 9.95%，較上個月則上升了 40.98%。這一增長部分歸因於交付窗口的縮短、針對性的市場營銷以及買家在國家購車稅優惠政策變更前積極鎖定車輛的需求。在 11 月，Tesla 的上海 Gigafactory 批發銷售（包括中國本地及出口）為 86,700 輛 Model 3 和 Model Y，這相當於同比增長 9.9% 和環比增長 41.0%。

Tesla 的 Model Y 在中國的關注度顯著上升，交付等待時間也多次延長，從最初的 2-5 週延長至 2026 年 1 月和 2 月的預估交付時間，對於大多數五座版本而言，只有六座的 Model Y L 維持在 4-8 週的預估交付時間。公司在其中國社交媒體渠道上強調了這些交付更新，促使買家儘早下單以確保 2025 年的交付時段，同時保持現有購車稅優惠的資格。報導指出，Tesla 也強調了新庫存 Model Y 單位可供客戶選擇，以便在 12 月 31 日之前獲得保證交付。

這種緊迫的市場營銷和真實的供需壓力似乎有助於提升 11 月的銷量，穩定了原本在多個月內出現年同比下降的局面。在 1 月至 11 月期間，Tesla 在中國的批發總量達到 754,561 輛，較去年同期下降 8.30%。公司的上海 Gigafactory 依然作為國內生產基地及主要的全球出口中心，為亞洲、歐洲及中東等市場生產 Model 3 和 Model Y。隨著 Tesla 在中國市場的持續增長，以及其在全球電動車領域的創新，未來可能會迎來更大的發展潛力。

Tesla 所展現的市場適應能力及其在電動汽車技術上的持續進步，無疑會對市場產生正面的影響，推動行業向更高的標準邁進。

