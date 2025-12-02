大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
Tesla 11 月在中國銷售回升，Model Y 需求顯著增長
Tesla 在中國的銷售勢頭在 11 月持續增強，批發銷量達到 86,700 輛，成功扭轉了 10 月的放緩趨勢。根據中國乘用車協會 (CPCA) 的新數據，這一數字較去年同期增長了 9.95%，較上個月則上升了 40.98%。這一增長部分歸因於交付窗口的縮短、針對性的市場營銷以及買家在國家購車稅優惠政策變更前積極鎖定車輛的需求。在 11 月，Tesla 的上海 Gigafactory 批發銷售（包括中國本地及出口）為 86,700 輛 Model 3 和 Model Y，這相當於同比增長 9.9% 和環比增長 41.0%。
Tesla 的 Model Y 在中國的關注度顯著上升，交付等待時間也多次延長，從最初的 2-5 週延長至 2026 年 1 月和 2 月的預估交付時間，對於大多數五座版本而言，只有六座的 Model Y L 維持在 4-8 週的預估交付時間。公司在其中國社交媒體渠道上強調了這些交付更新，促使買家儘早下單以確保 2025 年的交付時段，同時保持現有購車稅優惠的資格。報導指出，Tesla 也強調了新庫存 Model Y 單位可供客戶選擇，以便在 12 月 31 日之前獲得保證交付。
這種緊迫的市場營銷和真實的供需壓力似乎有助於提升 11 月的銷量，穩定了原本在多個月內出現年同比下降的局面。在 1 月至 11 月期間，Tesla 在中國的批發總量達到 754,561 輛，較去年同期下降 8.30%。公司的上海 Gigafactory 依然作為國內生產基地及主要的全球出口中心，為亞洲、歐洲及中東等市場生產 Model 3 和 Model Y。隨著 Tesla 在中國市場的持續增長，以及其在全球電動車領域的創新，未來可能會迎來更大的發展潛力。
Tesla 所展現的市場適應能力及其在電動汽車技術上的持續進步，無疑會對市場產生正面的影響，推動行業向更高的標準邁進。
推薦閱讀
其他人也在看
含淚清倉｜孫正義：我是哭着賣NVDA的 堅稱AI根本沒有泡沫 清倉全為加碼投資OpenAI
日本軟銀集團創辦人孫正義近年積極拓展AI投資版圖，上月卻突宣佈清倉AI晶片龍頭英偉達（NVDA），震撼科技界之...BossMind ・ 13 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
Sony A7 V 改寫中階全幅標配？2 萬元玩旗艦級 AI 晶片、多角度螢幕、首用「部分堆疊式 CMOS」
Sony 以 Redefine basic 為主題，今天正式更新 Alpha 系列的中階全幅可換鏡相機 Sony A7 V。其主要升級為品牌首度使用了 3,300 萬像素的「部分堆疊式 CMOS」、配合下放的旗艦級 BIONZ XR 影像處理引擎，帶來多樣化的主體辨識 AF 以及最高每秒 30 張連拍的能力。A7 V 的機身除了有高階機一樣的多角度翻轉螢幕外，更引進了 CF Express-A + UHS-II SD 雙卡槽、兩個 USB-C 介面（10Gbps + 480Mbps），以及 6GHz 無線傳輸，帶來更符合現代使用的互連體驗。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
大行多料美股再破頂 加皇：明年4因素續推高
加拿大皇家銀行資本市場成為又一間看好美股的券商，預料標普500指數在未來12個月可以達到7,750點，即未來一年有近14%上升空間。該行羅列4個利好因素Yahoo財經 ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜LG gram Pro 2 合 1 觸控螢幕筆電新低價！高效能輕薄機身＋360 度翻轉觸控
想要一部一機兼三工的多工神器，告别每日攜帶多台設備的煩惱，LG gram Pro 2 合 1 觸控螢幕筆電就是一台集高效能、超輕機身、360 度翻轉及觸控螢幕於一身的理想選擇。目前，Amazon 上正以 78 折優惠促銷，只需 US$1,996（約 HK$15,552) 就能入手，創下歷史新低價格之餘，更免運費送到家中。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
投資者棄虛幣轉金銀 金價年內升六成
周一黃金與白銀價格顯著上升，金價年內累計升逾六成，銀價翻倍，而比特幣較年初下跌約9%。投資者因聯儲局可能減息、美元走弱及日元波動，轉向貴金屬避險，加密貨幣拋售亦進一步推動金銀反彈。高盛及瑞銀均對金價前景持樂觀態度，認為其避險及投資組合多元化功能仍具吸引力，分別預計明年底金價可升至4,900美元及4,500美元。Yahoo財經 ・ 8 小時前
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
三星發表首款「特別版」三摺疊手機
（法新社首爾2日電） 三星電子今天發布首款三摺疊智慧型手機，這款特別版產品價格昂貴，令普通消費者望而卻步。三摺疊螢幕功能並非三星首創，中國華為去年就搶先推出一款價格同樣高昂的手機。法新社 ・ 9 小時前
解讀 | 沙拿先列後備紅軍即贏波？
上周英超聯賽，利物浦作客以2比0擊敗韋斯咸，領隊史諾將主力球員沙拿先列後備，坐足全場冷板。那麼利物浦之所以贏波，是因為沙拿先列後備嗎？Yahoo 體育 ・ 1 小時前
路透：至少三家中國稀土磁體生產商已獲出口許可
【彭博】— 路透引述未具名知情人士消息報導稱，中美達成貿易休戰後，至少三家中國稀土磁體生產商已獲出口許可證，這將使它們能夠加快出貨。Bloomberg ・ 4 小時前
2數據商傳停公開內房銷售 克而瑞中指院疑收住建部指示
內地房地產市場兩大民間數據機構克而瑞研究中心及中國指數研究院，都未有如常發表11月內房開發商的銷售表現報告。彭博引述知情人士稱，住建部指示房地產數據提供商暫停公開銷售數據，直至另行通知；其中一名知情人士稱，付費金融機構仍可查閱有關數據，但前提是要對數據保密。住建部未有回應報道。信報財經新聞 ・ 21 小時前
張繼聰、周秀娜劇《小業主戰線》 火災前曾借宏福苑拍攝 ViuTV：劇組將重新調整拍攝安排
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成多人傷亡。今日threads上流傳，由張繼聰、周秀娜主演的ViuTV劇集《小業主戰線》，正是借用宏福苑拍攝，而題材就是小業主反抗法團圍標。今日（2日）ViuTV證實劇集曾於宏福苑進行拍攝工作，現決定重新調整拍攝安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
摩根大通警告美國經濟現「異常脫鉤」：科技資本支出狂增 但無助就業
摩根大通在其 2026 年經濟展望中發出嚴峻警告，指出儘管企業資本支出在 2025 年持續飆升，尤其在 AI 超級巨頭大舉投入基礎設施的引領下，美國經濟表象之下正發生著一場極度反常的「脫鉤效應」。鉅亨網 ・ 9 小時前
宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗
宏福苑大火震撼全球，火災背後一連串物業管理、維修問題，成為連日來的港人關注點，更令多年來支撐港樓的「買樓信仰」遇上重大考驗，甚至有機會「質變」為「租樓信仰」。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
香港寬頻今日（2 日）回應，向所有受影響居民，尤其是 Eric 及其家人致以最深切與誠摯的歉意。香港寬頻解釋，當日已即時下令，將受災客戶資料從名單中隔離，惟前線銷售系統未能完全同步更新，最終令居民造成嚴重滋擾。公司指，涉事銷售人員因嚴重失察及行為不專業，已被即時停職，並承諾所有受影響客戶豁免一切月費，待安頓新居後，再重新提供 24 個月免費服務。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
比亞迪11月銷48萬輛 年內新高
中國車廠昨日交出11月份賣車成績表。龍頭比亞迪（1211.HK）昨公布，11月銷量48.02萬輛，為年內單月新高，較10月份回升8.71%；但按年計仍跌5.25%，且連降3個月。不過，同月海外銷售突破13萬輛（佔比約27%），創歷史新高。信報財經新聞 ・ 21 小時前