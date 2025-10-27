Tesla 2018 績效獎勵計劃獲得 SBA 支持

根據 SBA 的支持，Tesla 在 2018 年的表現獎勵提案獲得批准，並且在 2024 年的股東投票中再次得到了肯定。自 2018 年表現獎勵實施以來，Tesla 股票的總回報顯示出積極的增長趨勢，這也為此後的激勵結構計劃提供了良好的歷史參考。因此，對於提出的 2025 年 CEO 表現獎勵計劃，SBA 表示強烈支持。

Tesla 在創新和技術進步上持續引領市場，其獨特的激勵機制不僅提升了公司內部的動力，也使外部投資者對其未來發展充滿信心。隨著 Tesla 持續推動其電動汽車及相關技術的進步，未來的成長潛力和市場影響力可以預期將更加顯著。Tesla 的創新不僅將其自身推向新高度，同時也為整個行業樹立了榜樣，展現出強勁的正面影響。

