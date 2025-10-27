江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
Tesla 2018 績效獎勵計劃獲得 SBA 支持
根據 SBA 的支持，Tesla 在 2018 年的表現獎勵提案獲得批准，並且在 2024 年的股東投票中再次得到了肯定。自 2018 年表現獎勵實施以來，Tesla 股票的總回報顯示出積極的增長趨勢，這也為此後的激勵結構計劃提供了良好的歷史參考。因此，對於提出的 2025 年 CEO 表現獎勵計劃，SBA 表示強烈支持。
Tesla 在創新和技術進步上持續引領市場，其獨特的激勵機制不僅提升了公司內部的動力，也使外部投資者對其未來發展充滿信心。隨著 Tesla 持續推動其電動汽車及相關技術的進步，未來的成長潛力和市場影響力可以預期將更加顯著。Tesla 的創新不僅將其自身推向新高度，同時也為整個行業樹立了榜樣，展現出強勁的正面影響。
推薦閱讀
其他人也在看
Fitbit 發佈全新應用程式及 AI 健康教練服務
Fitbit 今日發佈了以 Gemini 為基礎的健康教練，作為全新應用體驗的一部分，該體驗早在八月已經宣布。 […]TechRitual ・ 10 小時前
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池TechRitual ・ 10 小時前
Oppo Find X9 系列全球發佈會直播資訊
Oppo 在本月初於中國發佈了 Find X9 和 Find X9 Pro，目前已為全球市場的推出做好準備。該 […]TechRitual ・ 10 小時前
The Boring Company 自動駕駛 Tesla 提供平穩無需手動操作的乘坐體驗
目前在拉斯維加斯大道上運行的電動車，正為遊客提供往返主要景點的服務，未來有可能將服務範圍擴展至機場。這項計劃將 […]TechRitual ・ 16 小時前
Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM
Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並 […]TechRitual ・ 12 小時前
GM 仍未決定取消 CarPlay 和 Android Auto 功能
上星期，通用汽車（General Motors）首席執行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）引發了不小的轟動， […]TechRitual ・ 9 小時前
Samsung One UI 8.5 測試計劃延遲原因分析
根據最新消息，Samsung 可能已經推遲了其即將推出的 One UI 8.5 Android 介面的測試計劃 […]TechRitual ・ 6 小時前
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示TechRitual ・ 8 小時前
Samsung HW-Q990F 旗艦級 11.1.4 Soundbar！點止SUB仔升級咁簡單！開箱、評測、設定要點、總結
《水行俠》系列第二部作品《水行俠與失落王國》即將於2023年12月在香港上映！這次的續集由前作的導演溫子仁領軍，並由一眾頂級演員積遜莫瑪、柏德烈韋遜、龍格爾、耶也亞度馬甸、妮歌潔曼、安柏赫德等人悉數回歸。Post76 ・ 1 天前
Tesla Optimus 現身時代廣場 派發萬聖節糖果
Tesla 的人形機器人 Optimus 最近在其最新的工作任務中現身，這次卻不是在公司的製造或生產設施內，而 […]TechRitual ・ 8 小時前
AI 與人臉識別的法律挑戰
這是《The Stepback》，一份每週新聞通訊，深入探討科技界的一個重要故事。若想了解 AI 的法律困境， […]TechRitual ・ 1 天前
Instagram 增加 Reels 觀看歷史，回找影片更方便
Instagram CEO Adam Mosseri 日前宣布，將為 app 增加 Reels 觀看歷史功能。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Samsung Galaxy Buds3 和 Buds3 Pro 獲得新版本更新
Samsung 正在為 Galaxy Buds3 系列推出新的更新。這款旗艦耳機於去年 7 月隨 Galaxy […]TechRitual ・ 9 小時前
Tesla 警告如股東拒絕薪酬計劃 Elon Musk 可能會辭職
Denholm 在信中強調，Tesla 正處於一個「關鍵的轉折點」，因為該公司正在擴展以人工智能驅動的項目，例 […]TechRitual ・ 13 小時前
華納兄弟拒絕派拉蒙收購提議
華納認為派拉蒙提出的收購報價過低，而拒絕交易。市場分析認為派拉蒙希望能在華納兄弟探索分拆前完成收購，避免科技巨頭入局。Post76 ・ 18 小時前
Qualcomm 將手機晶片轉型為 AI 晶片以與 Nvidia 競爭
Qualcomm 正在推出一對新的 AI 晶片，以挑戰 Nvidia 在市場上的主導地位。在本週一，Qualc […]TechRitual ・ 11 小時前
【HUAWEI 實用教室】一分鐘快速上手，幫 HUAWEI WATCH Ultimate 2 裝 eSIM
主流智能手機陸續加入 eSIM 功能，但其實後者早在穿戴裝置普遍應用；像 HUAWEI 旗下 WATCH Ultimate 2、WATCH 5、WATCH 4 等多款智能手錶，就已具 eSIM 功能，且安裝方法非常簡單。Mobile Magazine ・ 2 小時前
寶可夢「沙奈朵」最新動畫短片超婆！花澤香菜配音 粉絲：官方這不是很懂嗎？
寶可夢官方頻道最近公開一部名為「明日もサーナイトと」（明天也與沙奈朵一起）的動畫短片，影片公開後迅速引發了熱烈討論。故事圍繞著一位曾熱衷於寶可夢對戰，同時也是貨運司機的主角，以及他從小的夥伴「沙奈朵」。隨著時間流逝，兩人之間似乎產生了微妙的距離，影片深刻描繪了他們之間深厚的羈絆與溫馨的日常互動，短短 2 天就獲得近 200 萬觀看，讓網友表示：「官方很懂喔」。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
Tesla Full Self-Driving v14 更新概覽與改進情況
Tesla 的完全自動駕駛 (Supervised) v14 已經推出數周，這一版本在半自動駕駛軟件的第四次迭 […]TechRitual ・ 1 天前
OnePlus Turbo 完整規格洩漏，電池容量驚人
OnePlus 最近在中國發佈了 OnePlus 15 和 Ace 6，並且正在開發一系列新設備，這一消息早在 […]TechRitual ・ 3 小時前