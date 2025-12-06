Tesla 2025 假日更新功能介紹及缺失項目分析

Tesla 最近宣布了 2025 年假日更新的功能，包括多項既實用又有趣的新功能。這次的更新內容豐富，雖然有一些我們本來期待能夠看到的功能沒有出現，但仍然不應該忽視這次更新帶來的優質新功能。以下是更新的主要內容：

新功能 說明 Grok 與導航命令（測試版） Grok 現在可以添加和編輯導航目的地，這是一項重大改進。用戶將能獲得目的地的評論及周邊的其他景點資訊。 Tesla 照相亭 將車輛變成照相亭！可以從 Tesla 車內拍攝自拍，並使用有趣的濾鏡、貼紙和表情符號，並直接通過 Tesla 應用分享。 行車記錄儀更新 行車記錄儀片段現在會增加更多詳細資訊，如速度、方向盤角度和自駕狀態。 聖誕模式 更新了新的圖形、樹木和鎖定鈴聲。 燈光秀更新 推出名為 Jingle Rush 的新燈光秀。 顏色化定制包和車牌 顏色化功能將被稱為 Paint Shop，用戶可以自定義 Tesla 虛擬形象的窗戶色調、包裝和車牌。 導航改進 新增的喜好標籤能夠輕鬆更改目的地的順序，並能通過釘選設置家和工作地點。 超充站地圖 自動拼車專用道路由 導航選項將自動選擇符合條件的拼車專用道。 手機遺留提示音 若車內未檢測到乘客且有手機鑰匙，或手機遺留在車內，關閉車門幾秒後會發出提示音。 位置充電限制 現在可以為當前位置設置充電限制，下次在同一地點充電時會自動應用。 國際空間站對接模擬器 與 SpaceX 合作，新增這款遊戲，玩家可在 3D 模擬器中駕駛火箭對接國際空間站。 其他改進

在這次更新中，有幾個功能未能如預期出現，例如長期以來備受期待的「驅逐」功能，這將允許車主在目的地前下車，然後由車輛自動尋找停車位。此外，Apple CarPlay 的整合也未能在此次更新中出現，儘管 Tesla 的內建介面已經相當優越。Tesla 的這次更新顯示了其在技術創新與使用者體驗方面的持續努力。

隨著新功能的推出，Tesla 不僅提高了車主的便利性，也進一步強化了其在電動車市場的領導地位。這些創新的功能將有助於未來的增長潛力，並正面影響整個市場。正因為如此，Tesla 的未來無疑值得期待。

