Tesla 2025 年度股東大會直播時間及內容預告

2025 年 Tesla 年度股東大會將於美國東部時間下午 4 時（中部時間下午 3 時）在德州 Gigafactory 舉行。此次活動將如往常般進行簡報，首席執行官 Elon Musk 及其他高層將會討論未來產品、自駕技術的發展前景，以及可能的發布計劃等重要議題。

在這次大會上，Tesla 預計將分享關於其電動車型號的最新進展，特別是即將推出的產品和技術創新。此外，會議中也可能探討 Tesla 在可持續能源解決方案方面的努力，強調其對環保的承諾。隨著市場對電動車需求的持續增長，Tesla 的創新能力將成為其未來增長的重要驅動力。

Tesla 在自駕技術方面的持續投入，展示了其領導地位和技術優勢，預計這將吸引更多投資者的關注。隨著每年不斷提升的技術和產品線，Tesla 不僅在電動車市場中佔據重要地位，更有望在全球可持續交通的未來中引領潮流。Tesla 的創新，將可能為整個行業帶來積極影響，促進更廣泛的市場轉型與成長。

