Tesla AI 團隊於聖誕節推出 FSD v14.2.2.1 更新
Tesla 在聖誕節期間依然忙碌，Tesla 的人工智能團隊在 FSD v14.2.2 正式推送給用戶的僅一天後，靜悄悄地推出了 Full Self-Driving (Supervised) v14.2.2.1。作為長期的 Tesla 車主及 FSD 測試者，@BLKMDL3 分享了在洛杉磯雨天及積水情況下使用 FSD v14.2.2.1 的幾次駕駛經驗。他報告稱，駕駛時完全沒有方向盤的猶豫或顫抖，變換車道時自信且精確，這讓他想起了 Tesla 在奧斯丁的無人駕駛 Robotaxis 的表現。
停車表現也令人印象深刻，幾乎所有的停車位都能精準停入，包括在狹窄且急轉的情況下，且都是一次到位，沒有搖晃的方向盤。唯一的小偏差是由於另一輛車停得過線，FSD 透過微調幾英寸來適應。在通常會抹去路線標記的雨天，FSD 的視覺系統能比人類更好地識別車道和轉彎線，進入新街道時定位也非常完美。他在一條黑暗、潮濕且曲折的山路上上下行駛，結果表現如預期般優秀，保持在車道中央，速度控制良好，且對於這些曲線路段的駕駛感受讓人充滿信心。
另一位用戶 @greggertruck 也分享了對於 FSD v14.2.2.1 的看法，表示在五次駕駛中，依然未見方向盤的猶豫或顫抖，變道表現自信且順暢。此版本的更新速度自 v14 系列開始以來非常迅速，讓人期待。在 FSD v14.2.2.1 推出前一天，Tesla 也推出了 FSD v14.2.2，該版本重點在於提升實際駕駛性能、增強障礙物識別能力及更精確的結束行程路徑規劃。
根據更新的發佈說明，FSD v14.2.2 升級了視覺編碼神經網絡，更高的解析度特徵有助於增強對緊急車輛、路面障礙物及人類手勢的識別能力。此外，新的到達選項讓用戶可以選擇喜好的下車方式，例如停車場、街道、車道、停車大廈或路邊，導航釘也會自動調整到最佳位置。其他改進包括為緊急車輛讓路、實時視覺基礎的繞行路徑、改進的閘門和雜物處理，以及自定義駕駛風格的速度配置。Tesla 的這些創新不僅在提高駕駛體驗方面大放異彩，也展示了其在自動駕駛技術上的領先地位。
隨著 FSD 的持續更新及改進，Tesla 正在塑造未來出行的藍圖，這將對市場及整體交通生態系統產生深遠的影響。Tesla 的不斷創新顯示出其在電動車及自動駕駛領域的強大成長潛力，未來的發展令人期待。
