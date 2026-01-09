食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
Tesla AI 負責人透露 FSD 功能已部分推出
Tesla 的人工智能部門負責人 Ashok Elluswamy 表示，預期中的 Full Self-Driving (FSD) 版本 14.3 的某些功能已經在當前版本 14.2 中部分實現。Tesla 及其首席執行官 Elon Musk 多次暗示，推理將成為未來 FSD 版本的一個重要組成部分，這有助於實現公司所倡導的更高級的 FSD 故事。Elon Musk 在十月的第三季度財報電話會議上表示：「在推理的幫助下，系統將能考慮選擇哪個停車位。它會將你送到商店的入口，然後去尋找停車位。
它會比人類更好地找到空的停車位，並用推理來解決問題。」在同一個月，Musk 還表示：「到了版本 14.3，你的車會感覺像是有知覺的。」令人驚訝的是，最新釋出的 Tesla Full Self-Driving v14.2.2.2 已經非常接近這種知覺感。然而，仍然有許多方面需要改進，推理似乎是未來計劃中的一部分，將有助於一般決策過程，以及其他的精細調整和功能。Elluswamy 在週四晚上透露，部分推理功能已經推出，確認它已經應用於施工期間的導航路徑變更以及停車選項。
他補充說，更多的推理功能將在第一季度推出。
功能
描述
版本
推理功能
應用於導航路徑變更及停車選項
14.2
預期功能
將在第一季度推出更多推理功能
14.3
有趣的是，停車改進的功能早在幾個月前的 v14.2 初始推出時就被提及，但這些功能尚未完全推送到車輛中，因為它們被列入了未來改進的部分。然而，看來這些功能已經以有限的方式開始進入部分車輛中。隨著推理在 FSD 套件中越來越多的應用，預計會有助於改善汽車在路徑規劃和導航方面的決策，這一點也是許多車主（包括作者本人）所抱怨的。
此外，整體操作應該會變得更加流暢，讓車主感到更舒適，儘管目前的表現已經相當出色。儘管如此，在 Tesla 能夠推出完全無需監督的 FSD 之前，仍然需要進行一些改進。Elon Musk 提到，達成真正安全的無監督 FSD 需要約 100 億英里的訓練數據，這是由於現實世界的複雜性。「現實有著非常漫長的尾部」，這一觀點也反映了 Tesla 在自動駕駛領域的數據驅動優勢。隨著 Tesla 完成更多的訓練里程，其對於自動駕駛的能力將會不斷提升，並在市場上增強其競爭力。
Tesla 的創新不僅在技術上引領潮流，更在未來的自動駕駛技術發展中具備了巨大的潛力，將可能改變行業的格局。
