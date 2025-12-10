Tesla CEO Elon Musk 宣布 Austin 的 Robotaxi 將於三週內移除安全監控器

Tesla 的首席執行官 Elon Musk 在 xAI Hackathon 上確認，該公司將在三週內取消奧斯丁地區 Robotaxis 的安全監控員。這一消息符合 Musk 今年早些時候的時間表，他曾多次表示，到 2025 年底，奧斯丁的 Tesla Robotaxis 將不再需要任何監督。Musk 表示：「無監督基本上已經解決。因此，將會有 Tesla Robotaxis 在奧斯丁運行，而車內不會有任何人，甚至連乘客座位上也不會有人。」

Musk 今年已經三次提到取消奧斯丁 Tesla Robotaxis 的安全監控員，分別是在九月、十月和十一月。在九月，他表示：「到年底應該不會有安全駕駛員。安全駕駛員只是為了前幾個月的額外安全而存在。」在十月的第三季度財報電話會議上，他重申：「我們預計在年底前，奧斯丁的大部分地區不會有安全駕駛員。」最後，在十一月的股東會上，他再次確認這一時間表：「我預期今年奧斯丁的大部分地區，Robotaxis 將無需安全駕駛員運行。」

目前，Tesla 在奧斯丁的 Robotaxis 仍在使用安全監控員，乘客座位上有一名安全監控員，而在高速公路行駛時則會坐在駕駛座上。在舊金山灣區的叫車服務中，駕駛座上始終有一名安全監控員。三週內取消安全監控員的計劃，將使得 Tesla 今年的年底承諾得以實現，僅比預定時間提前兩天。然而，這將是 Robotaxi 計劃的一個重大進展，並有助於回應許多懷疑者的聲音，他們認為當前的版本與 Uber 並無二致。今年，Tesla 也擴展了其 Robotaxi 車隊，但公司尚未公布具體數字。

