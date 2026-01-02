Tesla CEO Elon Musk 宣布 Cybercab 即將投入生產

Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近透露了有關 Cybercab 的重大消息，這款完全自動化的叫車車輛將於今年晚些時候開始生產。Cybercab 於 2024 年 10 月在洛杉磯的 We, Robot 活動中首次亮相，預計將成為推動公司未來幾年增長的主要催化劑。隨著 Tesla 正在轉型為一家以人工智能和機器人技術為主的公司，Cybercab 將為 Tesla 帶來一個重大的增長階段。

這款 Cybercab 將實現完全自動化的叫車體驗，儘管 Tesla 的其他車型也具備這項技術，但 Cybercab 的設計略有不同。它將不設方向盤或踏板，讓兩名乘客能夠無需任何責任地從 A 點出發到達 B 點。目前 Cybercab 的細節仍然相對簡單明瞭：Tesla 計劃讓 1-2 名乘客同時乘坐，這一策略是基於統計數據顯示大部分叫車行程不會超過兩名乘客。

此外，它還將提供來自中央觸控屏的車內娛樂選項，並配備無線充電功能，這些功能在 We, Robot 活動上已經展示出來，未來還可能有更多有利於乘客的功能，提供全面的自動駕駛體驗。Elon Musk 在 X 上發表的一條推文暗示，Cybercab 的功能遠不止我們所知，他表示這款車有許多表面上不明顯的特性。隨著 Cybercab 預計在今年晚些時候開始生產，Tesla 肯定會包括一些尚未向公眾透露的功能。

Musk 似乎暗示，某些特性將使 Cybercab 更具突破性，旨在為乘客提供從始至終的真正自動駕駛體驗。車輛的所有系統，包括氣候控制和緊急系統等等，都應納入其中。看起來，Tesla 將使 Cybercab 成為其迄今為止最智能的車型，儘管其現有車型已經非常智能、用戶友好且直觀。Tesla 近日也發布了 2025 年第四季度及全年生產和交付數據，生產量為 434,358 輛，交付量為 418,227 輛。雖然這一數據略低於預期，但相較於市場的擔憂，仍被視為一個向好的跡象。

分析師 Dan Ives 表示，Tesla 在能源部署方面表現出色，全年達到 46.7 GWh。展望未來，Tesla 面臨的挑戰是如何在失去美國 7,500 美元稅收抵免的情況下，重新回到增長的軌道上。然而，Ives 相信，考慮到交付數據與預期一致，Tesla 在 2026 年將會有良好的表現，尤其是在人工智能、Robotaxi 和 Cybercab 的開發以及能源方面。隨著 Tesla 在自動駕駛和機器人技術的道路上不斷前進，Cybercab 的推出將可能成為其增長潛力的關鍵所在。

透過這項創新，Tesla 不僅能夠引領市場潮流，更將塑造未來出行的全新模式，進一步強化其在全球電動車市場的領導地位。

