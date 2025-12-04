精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Tesla CEO Elon Musk 宣布 FSD 更新 增加簡訊與駕駛功能
Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近宣布 Full Self-Driving（FSD）v14.2.1 的重大更新，新增了簡訊和駕駛功能，這是 Tesla 最新的 FSD 套件版本。儘管 Tesla 的 Full Self-Driving 在目前最成熟和最具能力的版本中仍屬於 Level 2 自動駕駛系統，這意味著駕駛者仍需保持注意力。駕駛者無法在車輛行駛時閉眼，亦不應該將注意力從駕駛中移開；最終，駕駛者仍然負責車輛的所有行為。
該車輛利用面向駕駛艙的攝像頭監控駕駛者的注意力，如果駕駛者太長時間不看路面，系統將發出警告，並提醒駕駛者集中注意力。若警告達到五次，FSD 和自動駕駛功能將會被禁用。然而，Musk 在十一月初的年度股東大會上表示，雖然會根據統計資料進行觀察，但公司計劃在接下來的幾個月內允許駕駛者在駕駛時發送簡訊。他表示：「我有信心，在接下來的一兩個月內，我們會查看安全統計數據，但我們將允許你發送簡訊和駕駛。」
隨著時間的推移，Musk 確認目前的 Full Self-Driving 版本（FSD v14.2.1）根據周圍交通的情況，確實允許發送簡訊和駕駛。這項功能引發了一些合情合理的疑問，尤其是因為美國所有50個州的法律都明確禁止在駕駛時發送簡訊。若有執法官員發現駕駛者在發送簡訊，他們可能無法得知駕駛者正在使用 FSD，因此很可能會被攔下。一些州甚至禁止駕駛者在車輛行駛時持有手機。
這項變動無疑是一個朝向無需監督的 Full Self-Driving 操作的進步，但值得注意的是，Musk 表示這將僅在根據周圍交通的情況下允許駕駛者這樣做。他並未具體說明 FSD 會在何種情況下允許駕駛者發送簡訊。Tesla 的這一創新無疑展示了其在自動駕駛技術領域的邊界推進，並對市場產生了深遠的影響。隨著 Tesla 持續推動更高水平的自動駕駛能力，未來的發展將不僅改變駕駛的方式，也可能重塑道路安全的標準。
Tesla 的創新無疑將為其在行業中的領導地位提供動力，並為消費者帶來更多的便利和安全保障。
