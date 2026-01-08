Tesla CEO Elon Musk 指出實現安全無監督 FSD 需 100 億英里數據訓練

Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近更新了對實現真正安全的無監督全自動駕駛（FSD）所需訓練數據的預估。根據 Musk 的說法，需要約 100 億英里（約 160 億公里）的訓練數據，因為現實世界的複雜性具有超長尾特性。這一評論是對 Apple 和 Rivian 前員工 Paul Beisel 在 X 平台上發表的一則分析的回應，Beisel 指出技術演示與實際產品之間的差距。

他強調，Tesla 在自動駕駛領域的數據驅動領先地位，並表示對於競爭對手而言，迅速成為 FSD 的真正競爭者並不容易。Beisel 寫道：“有人認為可以通過模擬和有限的道路曝光來追趕這個問題，這讓我感到非常天真。這不是一個演示問題，而是一個規模、數據和迭代的問題——而 Tesla 已經走得非常非常遠，而其他人才剛剛起步。” Musk 對 Beisel 的帖子作出回應，指出：“實現安全的無監督自動駕駛需要約 100 億英里的訓練數據。現實具有超長尾的複雜性。

”這一表述頗具趣味，因為在他的《第二部分的總體計劃》中，Elon Musk 曾估計，全球對自動駕駛的監管批准大約需要 60 億英里（約 93 億公里）。隨著 2025 年的結束，Tesla 社區成員觀察到 FSD 已經接近 70 億英里的駕駛里程，其中超過 25 億英里來自城市道路。這一 70 億英里的里程標誌在幾天後就被突破，顯示出 Tesla 可能是當前擁有最多自動駕駛訓練數據的公司。Elon Musk 最近提到實現自動駕駛的難度，並評論了 Nvidia 的 Alpamayo 計劃。

他表示：“他們會發現，達到 99% 是容易的，但解決分佈的長尾則非常困難。”這種看法也得到了 Tesla 人工智能軟件副總裁 Ashok Elluswamy 的呼應，他在 X 上指出：“長尾太長，以至於大多數人無法真正理解。”Tesla 在自動駕駛技術方面的持續努力和數據積累，顯示出其在這一領域的領先地位。隨著不斷增長的駕駛數據和技術的進步，Tesla 不僅在市場上佔據了重要地位，也為未來的自動駕駛技術奠定了堅實的基礎。

這不僅反映出 Elon Musk 對技術創新的堅持，也為 Tesla 的增長潛力和對市場的正面影響提供了強有力的支持。

