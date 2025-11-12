Tesla CEO Elon Musk 提出 Optimus 機器人應用於犯罪預防的構想

在最近的一次訪談中，Elon Musk 提到了一個關於未來犯罪預防的獨特構想。他表示，如果有人犯了罪，或許可以提供一種更人道的方式來預防未來的犯罪行為。他的構想是推出一個免費的 Optimus 機器人，這個機器人將會隨時跟隨在犯罪者身邊，並幫助阻止他們再次犯罪。這一創新構想引起了廣泛的討論，許多人對於機器人如何在社會中發揮作用表示好奇。根據 Musk 的說法，這樣的技術不僅能夠減少犯罪率，還能夠在一定程度上改善社會安全。

Optimus 作為一個機器人助手，將會具備一定的智能，能夠在適當的時候進行干預。隨著人工智能技術的迅速發展，Tesla 在這一領域的創新潛力不可小覷。這類科技不僅有助於提升公共安全，還可能引領未來更智能的城市生活。Tesla 的持續努力和創新，無疑將在未來的市場中產生深遠的影響，為社會帶來更多的安全和便利。

推薦閱讀