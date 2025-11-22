Tesla CEO Elon Musk 預告 FSD 下一次更新的卓越功能

Tesla 的 CEO Elon Musk 在公司推出 Full Self-Driving v14.2 的數小時後，對即將到來的主要更新 v14.3 的強大功能進行了一番調侃。Full Self-Driving v14.2 相較於先前的版本 v14.1.x 有了顯著的改善。我們在使用 v14.1.7 時，這是 v14.1 系列中最先進的配置，隨後 Tesla 將我們和其他用戶升級至 v14.2。然而，Musk 表示，下一個主要更新 v14.3 將是整個系統的關鍵組件終於到位的時刻。

在 v14.2 的更新中，Tesla 在解決以往版本中出現的猶豫和急剎車問題上取得了重要進展。這些問題在過去的版本中引起了廣泛討論，特別是在交叉路口和四向停車標誌處，車輛在面對其他方向的交通時，經常會猶豫是否繼續行駛。根據我們的測試，在進行了一次長達 62 分鐘的駕駛後，這些問題似乎已得到解決。此外，一些用戶報告指出，駕駛者監控系統變得更加放鬆，Tesla 也表示正在努力提升此系統，希望在未來幾個月內允許駕駛者在駕駛時發送短信。

儘管我們無法進行這一功能的測試，因為賓夕法尼亞州的法律禁止在任何情況下使用手機，但這些改善顯示出 Tesla 正朝著更加智能的 FSD 體驗邁進，尤其是 v14.3 的更新可能會帶來更低的駕駛者監管需求。儘管 Musk 尚未公布 v14.3 的具體發布時間，但考慮到 v14.2 剛剛於昨日向早期接入計劃 (EAP) 成員推出，v14.3 可能會成為即將到來的假期更新的一部分，或者在新年之前單獨發布。

隨著 Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新，這些更新不僅提升了用戶體驗，也為未來的電動汽車市場設定了新的標準。Tesla 的進步無疑將在全球範圍內推動電動車技術的發展，並改變人們的出行方式，實現更安全、更高效的交通系統。

