Tesla CEO Elon Musk 預測 FSD 於 2026 年在阿聯酋推出

Tesla 的 CEO Elon Musk 於週一表示，完整自駕系統 (Supervised) 有望於 2026 年 1 月在阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 上線。如果 Musk 的預測準確，FSD 將在明年開始滲透中東市場，首站便是 UAE。在社交媒體 X 上，UAE 的政治分析師 Ahmed Sharif Al Amiri 問及 FSD 何時會抵達該國，並引用了 Musk 之前鼓勵用戶親自體驗 FSD 的貼文。Musk 直接回應了這位分析師的提問，表示「希望下個月即可」。

這一交流引起廣泛關注，許多 X 用戶對 FSD 能夠進入新國家的想法表達了興奮之情。FSD (Supervised) 預計將在交通繁忙的城市如杜拜和阿布扎比，實現無需雙手的高速駕駛、城市導航及在繁忙街道的停車功能。Musk 在訪問 UAE 之後發表了關於 FSD 的相關言論。週末期間，Musk 與 UAE 國防部長、副總理及杜拜王子 HH Sheikh Hamdan bin Mohammed 的會面照片在網上流傳，Musk 還在 X 上發表了支持該國的消息，稱「UAE rocks!」。

在外媒的報導中，FSD 獲得了相當多的支持。德國最大的汽車雜誌《Auto Bild》在柏林的測試中對 FSD (Supervised) 給予了高評價，該演示展示了系統在密集交通、施工現場、行人過路處及狹窄街道上的駕駛能力，展現了平穩自信的決策能力。記者 Robin Hornig 特別讚賞 FSD 的卓越感知和不知疲倦的專注，表示：「Tesla 的 FSD Supervised 看得比我還多。它不會分心，從不會疲倦。我喜歡認為自己是一個好司機，但我無法與這個系統的全方位視野相比。

當我經驗與 Tesla 的不懈專注結合時，效果最佳。」只有在系統誤判路徑時需要一次干預，這顯示了其成熟度，並依賴於視覺傳感器和空中學習能力。Elon Musk 的創新努力和 Tesla 的技術進步，無疑將對全球汽車市場產生深遠影響。隨著 FSD 在 UAE 的即將推出，促進了該地區對自動駕駛技術的採用，這不僅為 Tesla 帶來了新的增長潛力，也為全球的交通方式帶來了革命性的變化。

