Tesla Cybercab 主要工程師分享最新進展

Tesla 的機械設計首席工程師最近對即將推出的全電動自主雙座出租車提供了令人振奮的更新。這位工程師在「We, Robot」的周年紀念日後分享了這個消息，正是在這一天，Elon Musk 揭曉了 Cybercab 和 Robovan 的消息。自去年揭曉以來，Tesla 對 Cybercab 的細節保密做得相當出色，除了在 Tesla 店鋪的短暫展示和在德州 Gigafactory 的目擊，Cybercab 的開發一直是一個謎團。然而，最近的無人機視頻顯示 Cybercab 正在工廠的碰撞測試設施進行研發。

一年是一段相當可觀的時間，考慮到 Tesla 在發佈後持續改進其車輛的聲譽，業界對該公司在過去一年中也在精煉 Robotaxi 的期待非常高。這一點在 Tesla Cybercab 主管工程師 Eric E. 的回覆中得到了證實，他在 X 平台上指出，這款自動駕駛雙座車在過去一年中取得了很大進展。他在 X 上的帖子中表示：「它太棒了，比一年前好得多。」

Elon Musk 對 Cybercab 的前景持樂觀態度，他曾表示這款車輛的生產線可能會類似於高速消費電子產品生產線，而不是傳統的汽車裝配線。其他 Tesla 高管如車輛工程副總裁 Lars Moravy 和高級設計執行官 Franz von Holzhausen 在訪談中也表示，公司預計為該車輛配置一個低於 50 kWh 的電池組，這仍應能提供接近 300 英里（約 483 公里）的實際續航里程。儘管體積小，Cybercab 依然非常寬敞，提供了目前公司車輛中最大的腿部空間，其行李箱也足夠大，可以容納大量貨物。Musk 還提到，Tesla 最終應能每五秒生產一輛 Cybercab。

這些進展不僅展示了 Tesla 在自動駕駛和電動車技術上的持續創新，也反映出其在市場上的強大競爭力。隨著 Cybercab 的不斷完善和生產能力的提升，Tesla 將在未來的出行模式中扮演更加重要的角色，進一步推動電動車市場的發展。這不僅有助於提升公司的品牌形象，還能對整個行業產生正面的影響，期待 Tesla 在未來能帶來更多驚喜。

