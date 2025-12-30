Tesla Cybercab 原型車在奧斯丁街頭現身，吸引目光

在生產尚未開始之前，Tesla 的 Cybercab 已經開始改變奧斯丁的街道外觀，最近多個原型車在市中心進行測試時被目擊。視頻和照片顯示這些時尚的雙座自動駕駛車輛在交通中穿行。有趣的是，這些車輛目前配備了臨時方向盤和人類安全駕駛員。在週末，愛好者捕捉到了兩輛 Cybercab 一起駛過奧斯丁市中心的畫面，其未來派的外形在普通交通中格外引人注目。儘管這些車輛暫時配備了方向盤和側鏡，但它們保留了未來量產的外觀設計。

行業觀察者 Sawyer Merritt 分享了其中一輛車輛的視頻，並指出這款自動駕駛雙座車的目擊次數正在增加。最近幾週，Cybercab 在美國多個關鍵地區的出現頻率也在上升，包括加州的 Apple Visitor Center、Fremont 工廠測試跑道以及奧斯丁的街道。這一增加的活動顯示，Tesla 正在全速推進，以便在計劃的量產之前驗證這款自動駕駛雙座車。Elon Musk 在 2025 年股東大會上確認，生產將於 2026 年 4 月左右開始，並設定了雄心勃勃的目標。

在今年早些時候的一次全員會議上，Musk 提到 Tesla 的工廠最終應該能夠每 10 秒生產一輛 Cybercab。另外，Tesla 最近宣布在全球生產的第九百萬輛車輛從上海工廠下線，這一成就不僅慶祝了上海團隊的產出，也代表了公司在全球所有工廠的累積生產。此次成就的宣布恰逢 2025 年的結束，並獲得了公司高層的讚揚。Tesla 的九百萬輛車輛里程碑尤其令人印象深刻，因為僅在 207 天前，Tesla 剛宣布其全球第八百萬輛車輛的建造完成。

Giga Shanghai 作為 Tesla 最大的工廠，在公司的整體運營中發揮了重要作用，並在 2025 年早些時候達成了四百萬輛的累積生產。該工廠為中國市場及出口市場生產 Model 3 和 Model Y，成為公司的主要車輛出口中心。Tesla 的創新不僅在於其產品技術的進步，更在於如何重新塑造出行方式，從而影響整個市場。隨著 Cybercab 和其他創新產品的推動，Tesla 無疑在電動車和自動駕駛領域中引領潮流，展現出強大的成長潛力和正面影響。

