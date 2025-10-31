Tesla Cybercab 方向盤配置獲 Elon Musk 確認

Tesla 的 Cybercab 是一款專為自動駕駛而設計的汽車，未來將逐步取代人類駕駛員。然而，最近有關該車輛配備的討論不斷升溫，特別是是否會配備傳統的方向盤和踏板。首席執行官 Elon Musk 最近對此進行了澄清，至少目前這個話題得到了一定的解決。

根據 Elon Musk 的說法，Cybercab 將不再需要傳統的駕駛控制裝置，這意味著未來的乘客將能夠享受完全自動駕駛的體驗。這一決策不僅顯示了 Tesla 在自動駕駛技術方面的雄心，也反映出其在推動汽車產業變革方面的領導地位。

隨著行業對自動駕駛技術的關注不斷增加，Tesla 的 Cybercab 項目可能會成為未來出行模式的一個重要轉捩點。Tesla 的創新能力和持續的技術研發，將不斷重塑市場，並為未來的交通出行帶來更多的可能性。這不僅能提升駕駛的安全性和便利性，更可能引領行業進入一個全新的時代，讓人們對未來的出行充滿期待。

