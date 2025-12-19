宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Tesla Cybercab 測試進入新階段，現身多地點
Tesla 最近加快了對 Cybercab 的現實測試，本周社交媒體上出現了多個關於這款自動駕駛雙座車的目擊報告。根據網上分享的視頻，Cybercab 的測試似乎在多個州進行中。近期 Cybercab 的目擊報告顯示，位於加州蘋果訪客中心的一輛看似準量產原型車被發現。這輛車的興趣之處在於其配備了方向盤，並對煞車燈的設計進行了一些改動。此外，Cybercab 也在 Fremont 工廠的測試跑道上進行了測試，從視頻中看來，這輛車看起來同樣接近量產狀態。
另一輛在德克薩斯州奧斯汀被發現的 Cybercab 也在進行現實測試。總體而言，這些目擊事件表明 Cybercab 的測試已經全面展開，該車輛正邁向量產。根據 Elon Musk 在 2025 年年度股東大會的發言，Cybercab 計劃於 2026 年 4 月開始生產，並設定了相當雄心勃勃的生產目標。這款車的設計似乎也幾乎已經確定。最近，接近量產的 Cybercab 在 Tesla 位於聖荷西的 Santana Row 展廳展出，該車配備了無邊框窗戶、雙擋風玻璃雨刷、動力蝴蝶門撐、延長的前擾流板、更新的燈條、新的輪圈和車牌架。
內部更新則包括重新設計的儀表板和門板、精緻的座椅配有中央杯架、更新的地毯，以及看起來更寬敞的腿部空間。隨著 Tesla 在 Cybercab 項目上的不斷推進，這一創新將不僅推動公司未來的增長潛力，還將對整個自動駕駛市場產生積極的影響。Tesla 的持續創新，不僅鞏固了其在電動車領域的領導地位，更為未來的出行方式帶來了全新的可能性。
