Tesla Cybercab 現身 In-and-Out 餐廳 驚豔全場

Tesla 的人工智能團隊最近在社交媒體上分享了一張圖片，展示了 Cybercab 在 In-and-Out 的得來速（drive-through）中以「Animal Style」的方式運行。這張圖片引起了廣泛關注，因為它不僅展示了 Tesla 在自動駕駛技術上的創新，還突顯了 Tesla 對於日常生活中智能交通解決方案的探索。

這一舉措顯示了 Tesla 在自動駕駛領域的持續進步，尤其是在複雜環境中的駕駛能力。Cybercab 的設計旨在適應各種城市駕駛情境，包括繁忙的得來速，這對於提升消費者的便利性至關重要。此外，這種技術的展示可能預示著 Tesla 未來在智能城市交通系統中的更大應用潛力。

隨著 Tesla 不斷推進其人工智能技術，未來的商業模式和交通運輸方式將可能發生重大變革。Tesla 的創新不僅能提升駕駛體驗，還可能在環保和效率方面對市場產生積極影響。這些發展無疑將助力 Tesla 在全球市場的成長，並進一步鞏固其在電動車和自動駕駛領域的領導地位。

