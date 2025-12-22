Tesla Cybercab 進行密集安全測試 目標成為最安全的出租車

Tesla 的 Cybercab 有望成為公路上最安全的計程車，這一點從 Tesla 在其 Giga Texas 碰撞測試設施對這款自動駕駛雙座車進行的密集安全測試中可見一斑。根據長期關注 Giga Texas 的無人機操作者 Joe Tegtmeyer 的最新圖片，Tesla 似乎正忙於對 Cybercab 原型車進行碰撞測試。Tegtmeyer 分享的照片顯示，在節假日之前，16 輛 Cybercab 原型車停放在 Giga Texas 的專用碰撞測試設施外。

空中拍攝的照片顯示，這些原型車聚集在工廠的測試大樓外，其中一些無遮蓋的 Cybercab 出現了明顯的損壞，甚至有一輛的安全氣囊已經彈出。隨著 Cybercab 生產預計在約 130 天內啟動，Tesla 顯然正全力以赴，確保這款自動駕駛雙座車能成為公路上最安全的計程車。在 Giga Texas 鑄造區域，許多 Cybercab 鑄件在地面和架子上擺放。此外，今天在碰撞測試設施旁邊還有更多 Cybercab，並且有幾輛沒有蓋子，呈現出美妙的視角。

對於即將到來的假期，Tegtmeyer 還發表了感慨，預示著新的一年將成為歷史性的一年。Cybercab 在設計上沒有人工駕駛控制，因此對於主動和被動安全系統的要求極高，以保護乘客免受各種情境的傷害。考慮到 Tesla 的聲譽，公司在確保 Cybercab 盡可能安全方面的努力可謂不遺餘力。Tesla 最近在其 Cybertruck 獲得美國公路安全保險協會 (IIHS) 的 Top Safety Pick+ 評級後，再次突顯了其對安全的重視。

這對 Cybertruck 來說是一個顯著的勝利，因為批評者長期以來一直聲稱這款車會成為公路上最不安全的卡車之一，甚至是最不安全的。Cybertruck 獲得的 Top Safety Pick+ 評級證明了 Tesla 從未忽視讓其汽車盡可能安全的承諾，而這一點同樣適用於 Cybercab。隨著 Tesla 持續推動安全創新，Cybercab 將不僅在技術上達到新高度，更將在市場上樹立新的安全標杆。

Tesla 在自動駕駛技術與安全性能上的不斷探索，不僅將改變計程車行業的面貌，還將為未來的城市交通帶來積極影響。這不僅是對 Tesla 產品的信心，也是對未來出行方式的一次重要革新，顯示出 Tesla 在市場上的成長潛力與影響力。

