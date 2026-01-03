Tesla Cybertruck 內部配置調整滿足車主需求

Tesla 的 Cybertruck 在市場上與傳統皮卡相比，有著顯著的不同之處。然而，最近對其內部設計進行的調整，滿足了許多用戶的需求，這一特徵在其他皮卡中很常見，但在 Cybertruck 中卻被省略。Tesla 最終選擇了五座配置：前排兩個座位和後排三個座位。寬敞的內部空間配備了多個儲物空間，尤其是前排的通過式中央控制台和其他儲物選項，但一些 Tesla 粉絲希望能有不同的選擇：長椅座位。長椅座位在許多全尺寸皮卡中都很受歡迎，能讓三名乘客坐在前排。通常中間座位會有可折疊的儲物裝置和杯架。

然而，儘管在 2019 年的發布會上曾經設計過長椅座位，Tesla 最終決定不在前排配置長椅。發布會期間近六年半前的內部照片顯示，Tesla 原本計劃有六座配置，但在設計上進行了調整。儘管 Tesla 放棄了這一設計，但這並不意味著車主會接受。某位車主選擇自行改裝其 Tesla Cybertruck 的內部，增設了駕駛座和副駕駛座之間的第三個座位。雖然這個座位安裝得相當緊湊，看起來也不錯，但需要注意的是，這樣的改裝並不符合規範，因為技術上需要配備安全氣囊才能合法。

建議車主不要在自家 Cybertruck 上進行這種改裝。Cybertruck 在公眾中的受歡迎程度頗高，但自 2023 年首次交付客戶以來，其銷售表現卻不如預期。令人難以置信的是，距今已經兩年半，但 Tesla 仍未能如願滿足其龐大的訂單需求。這主要是因為價格，Cybertruck 的售價遠高於 Tesla 原本的預期，最初的三個配置價格分別為 $39,990 / 約 HK$ 311,892、$49,990 / 約 HK$ 389,892 和 $69,990 / 約 HK$ 545,892。

實際發布時，Cybertruck 的價格超過 $100,000 / 約 HK$ 780,000，這使得許多下訂單的顧客望而卻步，因此 Cybertruck 在銷售上未能達到預期。對於具體特徵的調整，例如去除長椅座位，對銷售的影響可能沒有價格那麼大。這一改動顯示了 Tesla 車主的創意，但也表明 Cybertruck 隨時可能成為未來更新的對象，以納入這些功能。Tesla 定期對其車型設計進行調整，因此未來 Cybertruck 若進行更新，或許能夠加入這些受歡迎的配置。

Tesla 在創新設計和技術改良上的持續努力，讓其在電動車市場中保持競爭優勢。未來的潛在更新不僅可能改善客戶的駕駛體驗，更能提升 Tesla 在市場中的地位，為消費者和業界注入新活力。

