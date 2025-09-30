Tesla Cybertruck 因「顯著的被動安全問題」未獲准在德國上路

根據美國陸軍海關機構的新聞發布，Tesla 的 Cybertruck 目前無法在德國或整個歐洲聯盟進口或註冊。原因在於該車輛未能獲得歐盟的型式認可，因為其被認為存在被動安全違規問題，監管機構指出其不銹鋼車身和設計存在風險。這項裁定實際上禁止美國部隊人員在德國的道路上合法駕駛此車。

根據新聞發布，美國部隊曾向德國聯邦交通部詢問成員是否可以將這款全電動皮卡車進口並註冊在美國歐洲-空軍系統中。經過法律審查，德國交通部拒絕了該請求，因為 Tesla Cybertruck 不僅未能滿足歐盟的法律要求，還顯著偏離這些要求。官員們表示，這款車輛遠未達到歐盟的要求，特別是在保護行人、自行車騎士和其他脆弱道路使用者方面。Cybertruck 的尖銳邊緣和重量分類也超過了需要影響保護區和額外安全特徵的閾值。

官員們指出：“Cybertruck 由於重大被動安全問題而未能獲得歐盟的型式認可。Cybertruck 的幾個規格，特別是鋒利、堅硬的不銹鋼車身，違反了歐盟的安全標準，主要是針對脆弱道路使用者的保護。”

“歐盟的安全標準不僅關注車輛乘員的安全，也考慮到其他道路使用者的安全，特別是行人、自行車騎士和摩托車騎士。這些標準要求，例如，具有被動安全功能的影響保護區，禁止車輛車身上出現尖銳邊緣，並對超過 3.5 噸的車輛設置限速裝置，而這些要求顯然被 Cybertruck 侵犯。”發布會上提到。

此外，官員們還對 Cybertruck 引人注目的設計表示擔憂，認為這可能會對駕駛者造成危險。“另一個關注點是，Cybertruck 在公共交通中運行時會吸引大量注意力，這將違背發放 USAREUR-AF 車牌的原本目的，以保護部隊安全。”該公告指出。

在這些決定下，選擇將 Cybertruck 進口到德國的部隊人員，可能最終需要自費將其車輛運回美國。這一裁定不僅影響了 Tesla 的市場擴展，還凸顯了其在設計和安全標準上的挑戰。然而，Tesla 的創新能力和對未來電動車市場的影響力，仍然是推動行業前進的重要力量。隨著汽車行業的不斷發展，Tesla 的技術進步將可能引領更安全、更環保的交通解決方案，為市場帶來正面的影響。

